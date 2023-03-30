〈商品報價〉兩大糧商停止出口俄穀物 小麥攀至三周新高

全球兩個大型糧商嘉吉 (Cargill) 與 Viterra 宣布，將停止出口俄羅斯穀物，增加黑海穀物外運的不確定性，芝加哥三大農產品黃豆、小麥及玉米期貨周三 (29 日) 全面走揚，其中小麥期貨應聲攀升至三周以來新高。

俄羅斯農業部周三表示，全球四大糧商之一的嘉吉 (Cargill) 已告知俄羅斯農業部，將從 7 月起停止出口俄羅斯穀物。

俄羅斯農業部對此表示，嘉吉停止在俄羅斯市場的出口活動，並不會影響俄羅斯糧食出口量，該公司的糧食出口資產無論由誰管理，都將繼續經營下去。

與此同時，獲嘉能可投資的加拿大糧商 Viterra 也宣布退出俄羅斯市場。

俄羅斯是全球最大小麥出口國，因此芝加哥 5 月小麥期貨 (WCON) 應聲上漲 0.7%，報每英斗 7.0475 美元，創下三周以來新高價；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 0.56%，報 7.16 美元。

芝加哥 5 月黃豆期貨 (SCON) 上漲 0.7%，報每英斗 14.7725 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.18% 至 26.837 美元。

美國芝加哥 5 月玉米期貨 (CCON) 上漲 0.5%，報每英 6.505 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 維持 25.29 美元不變。

美國白宮宣布，拜登將宣布夏季提高汽油中生物燃料摻混率，旨在抑制飆升的燃料成本，分析師認為，這消息對玉米與黃豆皆是利多。