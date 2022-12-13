解封、流感旺季雙夾擊 鎮熱解痛藥大缺貨 永信、寶齡接單滿載

隨著各國防控力道鬆綁，加上進入冬天流感季節，全球面臨新冠、流感與呼吸道融合病毒三面夾擊，感染病例恐急遽增加，不只感冒藥、抗生素大缺貨，鎮痛解熱用藥也掀起搶購潮。永信 (3705-TW) 客戶持續追單，整體供不應求，寶齡 (1760-TW) 旗下正峰主要也是生產相關原料藥，兩家台廠將直接受惠啖大單。

全球逐步解封，中國醫院爆發人潮，退燒藥供應吃緊，美國、歐洲流感確診人數更是激增，加上國內用藥同步上揚，預期年底前超過三分之一的流感住院和死亡病例都集中在第四季，帶動退燒、止痛藥物需求再攀高。

據悉，永信銷售品項多元，其中鎮痛解熱用藥為非處方藥 (OTC)，自疫情爆發以來，鎮痛解熱用藥銷量已翻倍成長，至今持續被終端客戶追貨，整體供不應求，訂單能見度至少看到明年首季。

永信銷售地區包括台灣、美國、中國與日本，其中中國市場主要銷售關節退化用藥，年營收貢獻約 2 億元。永信前 11 月營收仍達 68.32 億元，年減幅收斂至 3.13%，明年持續推出 5-7 個新品項，明年營收將優於今年。

寶齡 2020 年斥 5.94 億元收購原料藥廠正峰化學公司，經過營運調整後，目前僅生產三項產品，包括自有腎臟新藥拿百磷原料藥檸檬酸鐵，以及鎮痛解熱原料藥偽麻黃鹼 (Pseudoephedrine) 與苯丙醇胺 (Phenylpropanolamine，PPA)。

正峰前 9 月營收 1.4 億元，年增 53%，主要貢獻就是來自偽麻黃鹼與苯丙醇胺，該兩項原料藥提供給客戶做成成品，法人也看好，隨著各國缺藥狀況持續湧現，營運將同步受惠。