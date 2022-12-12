寶齡富錦新藥原料藥 明後年產能倍數跳增

寶齡富錦 (1760-TW) 今 (12) 日召開法說，總經理江宗明表示，因應旗下腎臟新藥拿百磷原料藥檸檬酸鐵未來美國，以及中國、日本等亞洲地區市場需求，投資 1.5 億元擴增產能，預計明年總產能可從目前的 20 多噸，倍數提升至 60 噸，2024 年再擴增至 160 噸。

江宗明解釋，由於腎臟新藥拿百磷美國、日本專利陸續到期，加上中國有機會明、後年上市，客戶需求非常強勁，而目前檸檬酸鐵年產能僅約 20 多噸，難以支應需求，因此先採購新設備，將既有產能提升至 60 噸。

除既有產線外，寶齡再建置新廠，預計新設備明年第二季進廠、第三季投產，規劃 2024 年產能達 100 噸，加上既有產線，總產能可達 160 噸。江宗明補充，新產線最慢明年春天前，向美國 FDA 申請 DMF(原料藥目錄) 認證。

中國藥證方面，寶齡表示，目前送件資料僅剩產品規格、包裝等需要準備，並且維持年底送藥證，明、後年取得藥證後，2024 年納入當地醫保 (類似台灣健保)。

其他產品線進展部分，寶齡自行研發新冠與 AB 流感三合一的快篩試劑，台灣臨床試驗正在收案中，預計未來加拿大、美國也能啟動收案；登革熱檢測產品明年上半年取得台灣認證。醫美事業拓展埋線拉提新品，近期將送台灣 TFDA 認證、明年上市，應用範圍會從臉，進一步擴展至鼻子、身體。

寶齡營收比重方面，藥品占 27%、食品占 7%、化妝品占 6%、檢驗試劑占 37%、原料藥占 7%。