寶齡腎臟新藥進軍歐洲市場 力拚年底認列銷售分潤金

寶齡富錦 (1760-TW) 旗下腎臟新藥銷售區域再擴大，美國授權夥伴 Akebia Therapeutics 與 Averoa SAS 簽署歐盟經濟區域獨家授權銷售合約，預估最快年底可開始銷售，寶齡也將有銷售分潤挹注。

事實上，寶齡歐洲市場授權延宕多年，隨著美國授權夥伴 Akebia Therapeutics 拓展腎臟新藥拿百磷全球銷售及開發，與 Averoa SAS 簽署原料藥檸檬酸鐵獨家授權銷售合約，區域包含歐盟經濟區、土耳其、瑞士及英國，有助營運同步升溫。

寶齡因應旗下腎臟新藥拿百磷原料藥檸檬酸鐵，未來在美國，以及中國、日本等亞洲地區市場需求，尤其中國最快今年上市，客戶需求非常強勁，而目前檸檬酸鐵年產能僅約 20 多噸，難以支應需求，因此先採購新設備，將既有產能提升至 60 噸。

除既有產線外，寶齡再建置新廠，預計新設備今年第二季進廠、第三季投產，規劃 2024 年產能達 100 噸，加上既有產線，總產能可達 160 噸；新產線最慢春天前，向美國 FDA 申請 DMF(原料藥目錄) 認證。

法人預期，寶齡今年拿百磷獲利貢獻，將受惠拿百磷專利過期，認列所有銷售分潤金、韓國啟動銷售，單一藥品獲利貢獻有望超越去年，另外藥品、醫美、保健業務穩定支撐，估全年營收年增 2-3 成。