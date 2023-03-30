台灣賓士零件物流中心擴建完工 導入智慧倉儲管理

台灣賓士今 (30) 日宣布，位於彰化濱海工業區的「Mercedes-Benz 零件物流中心」擴建完工啟用，此物流中心斥資近 7 億元打造，可容納超過 3 萬種不同零件、超過 5 萬個儲位，數量超過 20 萬個，同時，導入智慧化倉儲管理技術、新型操作系統和移動式工作站等最新數位應用，與全球零件物流網路結合，滿足國內車主所需。

全新 Mercedes-Benz 零件物流中心占地面積自 9,200 平方米擴大至 14,000 平方米，存貨空間較過往提升 3 倍，並將裝卸貨碼頭擴增至 13 個。

台灣賓士總裁畢立思 (Oliver Britz) 表示，全新零件物流中心依循 Mercedes-Benz 德國總部標準打造，結合全球零件物流網路和系統優化，可顯著提升零件調度效率，並從新車整備、自有保稅倉、到零件調度，全程嚴謹遵照總部標準，提供台灣約 25 萬台賓士車最完備的守護。

畢立思強調，不論任何類型、大小的零件，皆由德國裝配直接運送來台，存放過程皆由專業技術人員遵循總部規範，以嚴謹流程完成收納作業和分類建檔，每日由零件專車配送至全台 23 個授權經銷商服務據點，並由原廠認證技師完成最後的檢修和安裝。