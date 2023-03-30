美律全球研發總部啟用 拚2024年切入歐洲車用供應鏈

電聲元件廠美律 (2439-TW) 斥資 3 億元打造的全球研發總部，正式在台中啟用，更因應近期佈局的車用市場成立新團隊，期望繼拿下亞洲車用訂單後，2024 年能再切入歐洲車用供應鏈。

美律近年除了整合電聲、軟體、無線與電池四大關鍵核心技術外，更致力於視訊會議設備及車用等新事業體發展，並於 2021 年耗資三億元新建全球研發總部，並於台中正式啟用。

新研發總部以獨特聲波造型作為外觀特色，大廳的古典鋼琴及科技互動區，透露美律將以富含人文的精神展現電聲科技，迎向新市場，此外，研發總部無響室、混響室等設備堪稱業界之最。

美律挾電聲技術成熟優勢，積極投入新產品與新市場發展，其中，跨入汽車電子進軍車用市場，麥克風及汽車喇叭皆已打入車用市場，獲得亞洲市場車用客戶生意，並持續接觸歐美市場車用客戶，希望 2024 年切入歐洲車用供應鏈。

人資長郭佩姍指出，美律對於技術與人才培養非常重視，多年來與大學合作電聲碩士學程，成立電聲實驗室，提供科技人才培育金等各項培育方案，期待具有國際觀的理工科學子能加入，同時開創未來電動車與自駕車時代的聲學 HMI 介面及音響系統。

美律強調，公司重視員工的工作與生活平衡，除提供多元培育課程和舒適便利的工作環境外，更建立彈性工時與遠距辦公制，鼓勵員工適時休假，除調整連假的補班日員工無須出勤外，只要提早安排假期，休假三天則公司再加碼贈與一天有薪假。