桃機3/31起收取轉機過境費500元 今年估增5.5億元收入

交通部今 (14) 日宣布，自 3 月 31 日起，桃園國際機場將向轉機過境旅客收取「轉機過境設施使用費」，每位 500 元，由航空公司隨機票代收，收取時間以開票日為準。交通部預估，今年將可收取約 5.5 億元，將用於挹注桃機營業基金。

交通部指出，2021 年桃機旅客量僅約 91 萬人次，為疫情前、2019 年運量 2%。隨著邊境開放、航空運能及航點陸續恢復，目前桃機的國際航線共可連結 29 個國家地區、63 個航點，每周約 1400 航班 (較 2019 年已恢復約 6 成)。

根據統計，桃機今年 1-2 月份旅客量約 409 萬人次，已達 2019 年同期旅客量的 52%，運量明顯復甦，預估今年旅客量應可超過 2000 萬人次。

交通部指出，今年 1-2 月轉機過境旅客約有 20 萬人次，隨著航空公司持續加開航班，並參考 2019 年比例預估，今年轉機過境旅客約可達 120 萬人次，其中桃園國際機場占比約 99%，扣除前三個月未收過境轉機 500 元，今年約可增加 5.5 億元收入。

交通部表示，在迎接運量復甦的後疫情時代，將持續積極推動桃園國際機場第三航廈、第三跑道及高雄國際機場新航廈建設等重大建設，提升旅客服務品質，並透過收取「轉機過境設施使用費」落實使用者付費原則，使機場有相對應之收入持續優化相關軟硬體設施設備。

就鄰近的主要亞洲國家來看，日本成田機場出境收取約台幣 833 元、轉機過境約台幣 362 元；韓國仁川機場出境收取約台幣 697 元、轉機過境約台幣 249 元；新加坡樟宜機場出境收取約台幣 1143 元、轉機過境約台幣 196 元；香港赤臘角機場出境收取約台幣 1381 元、轉機過境約台幣 918 元。