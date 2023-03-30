遊戲業首例 EA進行重組並宣布裁員6%

隨著全球經濟不景氣，不少公司企業掀起了一波裁員潮。藝電 (EA-US) 週三 (29 日) 也宣布，將裁員約 6% 並縮減辦公空間，成為第一家宣布裁員的主要電動遊戲發行商。

Meta (META-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 都在本月宣布了第二輪裁員。根據美國聘雇公司 Challenger, Gray & Christmas Inc. 的數據，今年前 2 個月的科技業裁員人數達到 63,000 人。

藝電是《FIFA》和《Apex 英雄》等知名電玩遊戲的發行商，截至去年 3 月底，該公司員工人數為 12,900 人，預計與重組相關的費用在 1.7 億美元至 2 億美元之間。

藝電執行長 Andrew Wilson 表示，隨著公司更加關注投資組合，正在放棄對戰略沒有貢獻的項目，重新審查辦公室空間並進行團隊重組。

經歷疫情大流行期間的迅速成長後，由於缺乏熱門大作以及居於 40 年高點的通膨削弱消費者支出能力，今年電玩遊戲銷售一直在放緩。

面對嚴重的高通膨，藝電也在努力應對玩家消費支出放緩的問題，疫情期間的飛速成長如今已經出現變化。據分析公司 Circana 的數據，今年迄今為止電動遊戲銷量持平，跨平台的電動遊戲支出則下跌了 2%。

荷蘭調查公司 Newzoo 預測 2025 年的全球遊戲市場規模將達到 2112 億美元，但和先前公布的預測數字相比，下修了 145 億美元。

Newzoo 表示，電玩市場在 2020 到 2021 年的疫情期間出現增長，這也造成如今電玩市場出現回落現象。但預估 2023 年之後在以 PS5 為主的帶動下，電玩市場可期待出現大幅成長。