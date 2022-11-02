〈財報〉藝電Q2銷售額不及預期 下調年度預訂量預測 盤後一度挫近4%

藝電 (EA-US) 周二 (1 日) 發布會計年度第二季初始財報，並下調年度預訂量預測，係因美元飆漲和電玩產業的成長自疫情大流行的高峰期放緩下來。藝電盤後一度挫近 4%，爾後拉回。

身為《FIFA》和《Apex 英雄》電玩遊戲的發行商，藝電目前預期，年度預訂量 (未來營收指標) 介於 76.5 億美元至 78.5 億美元之間，自先前估計的 79 億美元至 81 億美元範圍下降。

研調公司 Newzoo 的數據顯示，整體而言，2022 年電玩遊戲市場預估僅成長 2%，與 2020 年 23% 的成長率相差甚遠。

近時確認，藝電周二收高 0.25%，盤後跌幅收斂至 0.36%，報每股 125.82 美元。

第二財季財報關鍵數據

調整後銷售額：17.5 億美元 vs. 18 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

純益：2.99 億美元 (去年同期 2.94 億美元)

EPS：1.07 美元 (去年同期 1.02 美元)

經歷疫情大流行期間的迅速成長後，由於缺乏熱門大作以及居於 40 年高點的通膨削弱消費者支出能力，今年電玩遊戲銷售一直在放緩。

今年美元升值近 17%，也抑制藝電的成長。藝電估計這令年度預訂量受創近 2 億美元，因為公司半數以上營收來自美國海外。

同時，電玩產業長期面臨供應挑戰，這也對 Sony 的 PlayStation 5 和微軟 (MSFT-US) Xbox 內容和服務的季度營收構成壓力。

但藝電今年頭三季沒有重大發行，因此 10 月推出熱門足球最新電玩《FIFA 23》可能會提供一些支撐力，且 2022 年 FIFA 世界盃下個月將舉行，《FIFA 23》發布掌握絕佳時間點，可望催生更多需求。