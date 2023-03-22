太景-KY流感抗病毒新藥授權中國健康元 簽約金逾8000萬元

太景 - KY(4157-TW) 宣布，子公司太景醫藥研發 (北京) 與中國藥企健康元藥業集團簽署流感抗病毒新藥 TG-1000 大中華區授權協議，太景將認列人民幣 2000 萬元 (約新台幣 8859 萬元) 簽約金。

根據雙方合約，健康元藥業集團將取得太景旗下流感抗病毒新藥 TG-1000 在包含中國、香港、澳門，不含台灣的大中華地區的合作研發及商業化。

太景表示，TG-1000 已在中美雙報 IND 許可下，由太景在中國完成二期臨床試驗，未來 TG-1000 臨床試驗將由健康元全額出資主導推進，繼續推展成人三期臨床試驗、小兒臨床試驗及後續上市事宜。

健康元將於合約生效後支付簽約金人民幣 2000 萬元，後續再依成人三期臨床試驗、小兒臨床試驗及藥品上市等時程支付里程碑款，待藥品上市銷售後，銷售權利金最多可達 11%。

TG-1000 為帽依賴性核酸內切酶抑制劑，作用於病毒複製過程必須的搶帽機制，可有效阻斷病毒複製與傳播。根據臨床前試驗結果顯示，TG-1000 能對抗 A 型、B 型流感及禽流感，不受 48 小時內服藥黃金期限制，症狀出現 72 小時後仍可服藥，也不易受到流感病毒變異的影響而產生抗藥性，一次療程僅需服藥一次。

太景董事長暨執行長黃國龍指出，TG-1000 再次證實公司有持續推展新藥商業化的實力，對於 TG-1000 的開發有極大期許及信心。健康元藥業是中國醫藥工業百強中前十大藥企，營收及研發投入金額分別位居中國上市藥企的第六及第五位，相信 TG-1000 在與健康元藥業的開發之下，能在中國開創前景。

健康元藥業集團董事長朱保國表示，TG-1000 的臨床前及一、二期臨床資料中看見對於治療流感、降低體內病毒量及藥物動力學的表現，看好 TG-1000 的未來潛力，此項合作不僅擴展健康元的研發管線，亦有望為廣大患者帶來更多的治療選擇。

太景指出，此項合約的簽署，邁出對 TG-1000 全球授權布局的第一步，亦是 COVID-19 疫情後時代，重啟商務對談的第一個商業里程碑，下一個目標將聚焦於中國市場外的歐美及其他市場授權。

流感是世界衛生組織長期監控的重要傳染性疾病，列為全球十大健康威脅之一，在 COVID-19 流行期間，流感病例減少但並未消失。隨著防疫措施鬆綁及恢復頻繁國際旅行，流感已挾勢再度來襲。

2022 年 5-6 月在澳洲即觀察到高於過去五年的流感病例數，美國 CDC 估計在 2022-2023 年流感季有 2600-5000 萬人感染、1.8-5.5 萬人死亡，回到新冠疫情前的流感高峰，中國大陸此次流感季的感染人數已超越過去三年的高峰。

健康元藥業集團股份有限公司成立於 1992 年，為一創新科研型的綜合醫藥集團，打造高壁壘的複雜製劑技術平台為戰略目標，目前已布局單株抗體、吸入製劑、長效緩釋微球及奈米脂微乳等 4 大技術研發平台，旗下擁有健康元、麗珠醫藥兩家大型上市公司、20 餘家控股子公司。健康元在抗感染、消化道、心腦血管、免疫調節、呼吸系統、精神及抑鬱等治療領域皆有成熟藥物及疫苗。