〈美股盤後〉美光引領費半強彈逾3% 那斯達克100迎新牛市

美國國會銀行倒閉聽證會來到第二天，​​銀行業動盪有所緩解，美光財報釋半導體抄底訊號，引領科技股疾速飆升，美股主指週三 (29 日) 全數喜漲。

那斯達克 100 指數較去年 12 月 28 日收盤低點升超過 20%，迎來新的牛市。那斯達克指數勁揚約 1.8%，收盤創去年 8 月以來最高。費城半導體指數強彈逾 3%。道瓊指數收紅逾 300 點，標普 500 指數走揚近 1.45%，重返 4000 點大關。

政經消息方面，聯準會金融監管副主席巴爾在聽證會次日坦承，矽谷銀行倒閉事件是銀行的管理無方、監管者失察、監管系統失靈的結果。消息人士指出，拜登政府要求聯邦金融監管部門，提出改善中型銀行監管的方案，以回應矽谷銀行倒閉事件。

聯準會主席鮑爾週三會晤美國共和黨研究委員會，該委員會主席 Kevin Hern 會後透露，鮑爾敦促國會應考慮調整存款承保上限，並透露聯準會預測今年剩餘時間內還會升息 1 次。

特斯拉執行長馬斯克、蘋果共同創始人 Steve Wozniak 週三在內的產業高層公開呼籲，未來 6 個月先暫停訓練超過 GPT-4 的技術，確保現有人工智慧 (AI) 系統能被人類適應且確實能帶來益處。

歐盟和美國傳出正接近達成一項關於關鍵礦產的協議，該協議有望讓歐盟公司獲得美國《通膨削減法案》提供的一部分補貼。

美股週三 (29 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊集體走高，房地產、資訊科技和非必需消費品領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲聲響起。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.10%；Meta (META-US) 上漲 2.33%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.98%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.36%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.92%。

道瓊成分股普遍走高。英特爾 (INTC-US) 暴漲 7.61%；美國運通 (AXP-US) 上漲 2.75%；旅行家 (TRV-US) 上漲 2.4%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2.26%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.27%。

費半成分股全數走升。美光 (MU-US) 飛升 7.19%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.17%；AMD (AMD-US) 上漲 1.62%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.96%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.00%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.09%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.15%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.37%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.12%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.23%。

企業新聞

美光 (MU-US) 飆升 7.19% 至每股 63.54 美元，連帶推動半導體板塊走高。美光週二盤後公布 2023 年第二季財報 (截至 3 月 2 日)，營收年減超過 50%，每股虧損 1.91 美元，預期第三季營收將減 60%，但美光稱客戶庫存情況正在好轉，預計產業的供需平衡將逐步得到改善，這意味記憶體產業最艱難時期可能已經結束。

英特爾 (INTC-US) 暴漲 7.61% 至每股 31.52 美元，創自去年 11 月以來的最強單日表現。除了乘著美光財報的順風車，英特爾週三也釋出許多利多消息。

該公司於資料中心及 AI 投資者網路研討會上宣布，針對資料中心客戶的首款專注節能的 Sierra Forest 晶片將於明年上半年交付。第五代 Xeon 處理器 Emerald Rapids 有望在今年年底交付，而客戶目前正在測試的下一代 Granite Rapids 將在 Sierra Forest 發布後的隔年交付。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 1.98% 至每股 160.77 美元。蘋果週三宣布年度全球開發者大會 (WWDC) 將於美國時間 6 月 5 日 (台灣時間 6 月 6 日凌晨) 舉行，活動持續至 6 月 9 日並採線上舉行。

蘋果年度全球開發者大會將於台灣時間 6 月 6 日至 10 日再度以線上形式舉辦。(圖片：蘋果)

蘋果除了可能發布新款 iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV 和 Mac 的軟體，還可能發表首款混合實境 (MR) 頭戴式裝置。

加拿大瑜伽品牌 lululemon (LULU-US) 猛升 12.72% 至每股 361.04 美元。lululemon 週二最新財報和財測優於預期，儘管必需品價格上漲，但該公司稱，較富裕的購物者仍持續購買瑜伽褲和上衣。

經濟數據

美國 2 月季調後成屋簽約銷售指數月率報 0.8%，預期 - 2.3%，前值 8.1%

美國 2 月季調後成屋簽約銷售指數年率報 - 21.1%，前值 - 22.4%

華爾街分析

Wolfe Research 分析師 Chris Senyek 指出 ：「聯準會仍然處於非常困難的境地，隨著銀行股回穩，通膨仍遠高於目標，勞動力市場仍保持強勁，聯準會迫切需要重建信譽，我們預測聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在 5 月 3 日升息 1 碼。」

Academy Securities 分析師 Peter Tchir 稱 ：「隨著對銀行存款安全的擔憂繼續緩解，分析師正在將注意力轉向觀察經濟走勢，並為即將到來的財報季做好準備。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主