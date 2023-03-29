同業大幅超車 嬌生宣布退出RSV疫苗研開發

嬌生公司 (JNJ-US) 表示，在其競爭對手輝瑞公司 (PFE-US) 和葛蘭素史克公司 (GSK-US) 在疫苗競賽中領先數周後，該公司將停止對其實驗性呼吸道合胞病毒 (RSV) 成人疫苗的後期研究。

嬌生公司周三 (29 日) 表示，做出這個決定是為了「專注於對患者具有最大潛在益處的藥物」。

這家製藥商於 2021 年 9 月開始對約 23000 名 60 歲以上成年人進行全球研究，但未提供有關該試驗的任何進一步細節。

嬌生公司在一項中期試驗取得積極成果後展開這項研究。該試驗證明該疫苗在預防 RSV 引起的下呼吸道疾病方面有 80% 的有效性。

輝瑞和葛蘭素史克的 RSV 疫苗在 2 月底和 3 月初獲得美國食品和藥物管理局 (FDA) 顧問小組的支持，使它們更接近於在美獲得批准。預計衛生主管機構將在 5 月前對這兩種疫苗做出決定。

分析師表示，輝瑞和葛蘭素史克正在激烈競爭打入 RSV 疫苗市場，該市場估計超過 50 億美元，到 2030 年可能超過 100 億美元。

目前尚無獲批准的疫苗可預防老年人因 RSV 引起的下呼吸道疾病。根據政府數據，美國每年有 14000 名 65 歲以上成年人因此死亡。