美國FDA批准急救鴉片藥物過量藥物Narcan鼻腔噴霧劑無需處方籤

美國食品和藥物管理局 (FDA) 周三 (29 日) 批准銷售無需處方的鼻腔噴霧劑 Narcan 以抑制過量鴉片類藥物，這項決定可望顯著擴大獲得急救治療的機會。

FDA 的決定意味著人們將能夠在超市、便利店、加油站、自動售貨機和網上購買 4 毫克鼻腔噴霧劑。製造商 Emergent BioSolutions (EBS-US) 表示，Narcan 應該在夏末之前即可無需處方籤即可購得。

FDA 主席卡里夫 (Robert Califf) 博士在聲明中表示，該機構鼓勵該公司盡快以可負擔的價格提供鼻腔噴霧劑。

Narcan 以阻斷鴉片類藥物對神經系統的影響來逆轉致命的過量服用。一旦懷疑藥物過量，必須立即使用鼻腔噴霧劑。

每劑包裝內含兩個鼻腔噴霧裝置。第一劑應該在服藥過量的人的一個鼻孔中給藥，然後根據說明撥打 911。如果此人在兩到三分鐘後仍然沒有反應，則應施用第二劑。

FDA 在 11 月表示，它正在考慮批准納洛酮產品，也就是逆轉鴉片類藥物過量的藥物的通用名稱，無需處方即可使用。推動納洛酮更容易獲得是 FDA 為應對鴉片類藥物危機所做的努力之一。

川普政府於 2017 年首次宣布鴉片類藥物流行為突發公共衛生事件。拜登政府每 90 天更新一次突發公共衛生事件。

根據疾病控制和預防中心 (CDC) 的數據，1999 年至 2020 年間，超過 56.4 萬人死於鴉片類藥物過量。第一波流行病始於 1990 年代處方鴉片類藥物，隨後從 2010 年開始服用海洛因死亡人數有所增加。

自 2013 年以來，芬太尼等合成鴉片類藥物導致的死亡人數顯著增加。2021 年有超過 71000 人死於合成鴉片類藥物，比前一年增加 18%。