新電價費率4月上路 住宅夏月帳單低於4508元不受影響

新電價方案 4 月 1 日起正式實施，台電今 (29) 日說明，住宅用戶電費帳單夏月 4508 元、非夏月 3832 元將不受影響；小商店電費帳單夏月 11096 元、非夏月 9056 元以下也不調整。台電強調，住宅用戶電費帳單為 2 個月一期，只有「超過的度數」才會被調漲。

台電說明，一般住宅用戶收到的電費帳單都是 2 個月為一期計算，本次住宅用電 700 度以下不調漲，因此只要 2 個月的用電在 1400 度以內，就不會漲價。

台電進一步指出，國內住宅電價為累進計費制，電價調整方案是 700 度以上調漲 3%、1000 度以上調漲 10%，意思是超過的度數才會被調漲，而非所有度數都會被調漲。以單月用電 710 度來計算，只有多出來的 10 度電費率會被調漲。

台電統計，夏月用電每月不超過 700 度者約占住宅用戶數 88%，非夏月約占 95%，平均 93% 用戶不受影響。

台電以住宅用戶範例試算，若住宅用戶收到電費帳單 (2 個月一期) 為 1420 度(即每月 710 度)，表示在 1400 度以內單價不變，只有 20 度的單價調整 3%。經試算，夏月電費由 4621 元增至 4624 元；非夏月電費由 3924 元增至 3927 元。每期電費增加約 3 元。

若住宅用戶收到電費帳單 (2 個月一期) 為 2020 度(即每月 1010 度)，表示在 1400 度以內單價不變，其中 600 度單價調 3%、最後 20 度單價調 10%。經試算，夏月電費由 8043 元增至 8159 元；非夏月電費由 6701 元增至 6796 元。每期電費增加 95~116 元。

(圖表：台電提供)

為減緩用電衰退產業衝擊，產業 2022 年下半年用電衰退 10% 以上者之產業調幅減半。適用行業別包括「非酒精飲料製造業」、「紡紗業」、「織布業」、「不織布業」、「染整業」、「紡織品製造業」、「成衣製造業」、「皮革、毛皮及其製品製造業」、「人造纖維製造業」、「塗料、染料及顏料製造業」、「玻璃及其製品製造業」、「鋁製造業」、「銅製造業」、「金屬刀具、手工具及模具製造業」、「金屬結構及建築組件製造業」、「金屬加工處理業」、「光電材料及元件製造業」、「自行車及其零件製造業」、「外燴及團膳承包業」。

電價不調整行業別分別為「農作物栽培業」、「畜牧業」、「農事及畜牧服務業」、「漁撈業」、「水產養殖業」。

此外，本次農漁業、學校 (幼兒園至大專院校) 及社福團體 (使用維生輔具之身障家庭、庇護工場、立案社福機構及護理之家等) 電價不調整；分租套房多戶共用同一電表，只要申請裝設智慧電表(免費)，並接受台電節能輔導者，即使每月用電超過 700 或 1000 度，本次累進費率亦不調漲。