童子賢吃「誠實豆沙包」 直言台灣電價太便宜

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (20) 日對國際情勢與台灣電價發表看法，認為美國、瑞士已在這次金融業連環爆中付出代價，平息潛在的金融危機，至於電價議題，他直言台灣電價太便宜，形同為外商補貼。

童子賢表示，能源常常被扭曲成兩黨對抗，但實際上，台灣電價太便宜，許多外商來台設資料中心，卻沒有促進當地的就業，只是在用台灣的低廉電價，無形之間政府就補貼這些企業好幾億元。

童子賢認為，電價上漲對政治人物來說是一個不容易的決定，但能源的議題絕對不是哪一黨、哪一派才要面對的，是全民要面對的，台電與中油的虧損已經超過一個國防預算。

童子賢也對核電發表看法，他表示，國際能源總署要全球不排碳發電逼近 4 成，而台灣進度嚴重落後，若當初不要承諾廢核，儘管一樣落後但至少較接近國際水準，核四或許爭議多，但核一到核三加總發電量可以接近 15%。

童子賢表示，天然氣可以快速發電，但是價格波動大、碳排嚴重，全球目前一致力抗地球暖化，若未來 1 年再繼續廢核，台灣的不排碳發電大概剩下 10% 邊緣，到時碳稅會被課到暈頭轉向，目前台灣碳稅大概 2000-4000 億元。

另一方面，美國矽谷銀行、瑞信集團近期連環爆出財務危機，導致全球潛在金融危機風現再起，童子賢認為，高利率是控制通膨不得已的方法，但反效果就是會出現 SVB 這樣的事情發生。