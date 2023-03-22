華碩ROG首款1440p OLED電競螢幕登台 營運可望添動能

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (22) 日宣布，旗下 ROG 玩家共和國在美國消費性電子展 CES 首度發表的 Swift OLED PG27AQDM，即日起將在台搶先開放預購，此款 1440p 的 QHD (2560 x 1440) OLED 電競螢幕，具備超快 240Hz 更新率、0.03ms 反應時間，並相容 NVIDIA G-SYNC 技術，可望大幅降低動作模糊、破圖，呈獻流暢零延遲的視覺饗宴，預期也將為營運增添動能。

華碩表示，為確保 OLED 使用壽命，ROG Swift OLED PG27AQDM 內建特製散熱技術，包括訂製的散熱器、內部熱對流路徑最佳化設計，以及尺寸加大的頂部透氣孔，可提升整體散熱，較其他同級競品平均溫度低 5%，此外，ROG Swift OLED PG27AQDM 採用防眩光細微紋理塗層，除可減少環境光源反射，還能展現精準色彩。

此外，華碩旗下 ROG 玩家共和國也同步推出另外兩款電競螢幕 ROG Swift PG27UQR、Strix XG27AQMR，分別搭載 27 吋 4K UHD (3840 x 2160) / WQHD (2560 x 1440) Fast IPS 顯示面板，具備 1ms 反應時間、符合 DisplayHDR 600 認證的高動態範圍 (HDR) 與 DCI-P3 色域。

營運方面，華碩去年第四季意外轉虧，且展望今年，由於整體個人電腦 (PC) 需求低迷且總經不確定性大，估首季營收將季減 15%，但預期今年首季將是筆電產業谷底，後續將可望逐季改善。

華碩也持續對庫存管理採取積極作為，去年底庫存金額再降至 1327.73 億元，較去年第三季底大減 417.33 億元、約 23.9%，預期今年上半年將再降 100-200 億元庫存金額，認為今年第二季底也將恢復到健康水位。