Whoscall推手Gogolook下半年登板創新板 台灣虎航接棒上場

以陌生辨識軟體 Whoscall 聞名的 Gogolook 即將登板創新板。證交所董事會決議通過 Gogolook 走著瞧 (6902-TW) 上市申請，是第 5 家通過審查的創新板個股，預計今 (2023) 年下半年可望掛牌上市，預期台灣虎航可望接棒登場。

創新板自去 (2022) 年 8 月起陸續有個股掛牌上市，先由錼創科技 - KY(6854-TW) 搶頭香掛牌上市，今年以來則有「能源界 Uber」之稱的泓德能源 (6873-TW)、「綠能界波克夏」之稱的雲豹 (6859-TW) 掛牌上市，目前已有 3 家公司登板創新板掛牌。

證交所表示，預估今年還會有包括台灣虎航 (6757-TW)、Gogolook 走著瞧 (6902-TW) 陸續加入台股創新板。

Gogolook 成立於 2012 年，日前向證交所遞交創新板上市申請獲准，主要投資者包含通訊軟體 LINE 母公司 NAVER 集團外，還包含國泰私募股權、穩懋 (3105-TW)、數位經濟基金、資策會旗下資鼎中小企業等。

Gogolook 旗下明星商品包括陌生來電辨識軟體「Whoscall」、可疑訊息查證機器人「美玉姨」、金融商品比較平台「貸鼠先生」，以及數位身分驗證方案、Watchmen 商譽保護服務、AIDD 背景調查服務等企業解決方案。

至於台灣虎航則是由華航 (2610-TW) 轉投資的子公司，華航持股比重約 78%，目前資本額 40 億元、市值 100 億元，主要經營國際航空業務與運輸服務。

受新冠肺炎疫情衝擊，導致全球旅遊業長達 2 年多陷入停滯期，連帶也影響航空業獲利，台灣虎航從 2020 年來連續 3 年處於虧損。



