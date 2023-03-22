證交所赴星國行銷台股 法人鎖定創新板與新經濟

證交所啟動海外引資行銷我資本市場，首站前進新加坡，新加坡機構投資人也對台股給予高度肯定，對於增加對台股投資態度相對積極，尤其對創新板、生技醫療、新能源、綠色科技等新經濟產業表達高度投資興趣。

證交所表示，新加坡機構投資人肯定台灣完整且高度發展的產業鏈及充沛人才資源，經濟實力穩健，同時也看好我半導體具備領先優勢的高科技產業。

證交所進一步指出，受惠科技產業復甦，相對於其他亞洲國家，外資評估對於投資台股還有一定的可提升空間，尤其對台股創新板及生技醫療、新能源、綠色科技等具有成長動能之新經濟產業公司表示支持與肯定，更表達其投資意願。

此次的海外引資活動，證交所代表在會議中詳細介紹台股投資優勢，其中，面對地緣政治影響，台灣與美國及日本、韓國、東南亞等亞洲鄰近國家關係良好，有助經濟發展，並發揮民主國家影響力。

在總體經濟方面，證交所表示，雖有俄烏戰爭與美國聯準會激烈式升息，但我仍在去 (2022) 年繳出 2.43% 的經濟成長率，今 (2023) 年 2 月 CPI 年增率 2.43%，相較全球主要國家，物價相對穩定，今年 1 月失業率僅 3.50%，創下 22 年以來最低記錄。

除政經情勢穩健，台灣企業因應美中貿易戰衝擊，及早建立更多元、更彈性的全球供應鏈，上市公司 2022 年營收合計達 1.31 兆美元，年增 5.34%，且預估股息殖利率接近 5%，在全球居前段班。

根據證交所統計，外資今年以來積極加碼臺股，截至目前為止，已淨買超台股約 47 億美元，持股比重近 4 成，成交量也超過 3 成，顯見外國投資人多為長期持有。