雲豹能源3/14接棒創新板登場 證交所有信心今年掛牌10家以上

泓德能源 (6873-TW) 今 (6) 日正式在創新板掛牌上市，證交所董事長林修銘預告，14 日將有雲豹能源接棒掛牌，今 (2023) 年上半年將全力衝刺創新板掛牌，有信心在今年達成 10 家以上的掛牌家數目標。

林修銘今天出席泓德能源創新板掛牌上市儀式，他在會後受訪時透露，目前準備遞件申請創新板掛牌的產業包括：數位雲端、生技醫療環保綠能、電動車等相關產業，看好創新板除了掛牌家數逐漸增加外，產業聚落也可望慢慢成形。

林修銘表示，對於創新板不會只當成功課來做 (意即單純追求掛牌家數增加)，而是透過創新板打造新的產業聚落概念，也就是在衝刺創新產業掛牌家數的同時，也要形塑新的產業聚落。

林修銘進一步指出，在接觸創新板並親自拜訪產業後發現，台灣有越來越多的新經濟或是未來具備發展潛力的產業，而只靠創新板無法達成，「以資本市場支援產業轉型」的目的並提升國際競爭力，因此才會在今年初提出產業重新分類，藉由「用產業聚落概念帶動」，透過創新版跟主板共同媒合一起打國際盃，提升產業競爭力。

林修銘表示，產業跟資本市場的連結必須要有一個新的概念並加以提升，藉此打造新的產業聚落，達成投資者、產業雙贏，如此才能壯大資本市場與國家發展，因此證交所規劃在今年 7 月底完成產業重新分類計畫。

不過，林修銘也坦言，產業重新分類很難在第一年就有立竿見影的效果，目前規劃用 2 到 3 年的時間，讓產業聚落慢慢成形，也因此才會訂出第一年創新板要有 10 家以上的掛牌家數，明、後年掛牌家數還要進一步增加，但他也強調，創新板不單追求掛牌家數的 KPI，還包括產業聚落的 KPI，這對資本市場才有助益。

在質的部分，林修銘則認為，創新板除了努力「造市」外，「勢」也很重要，要達成「勢」的目標，除了產業必須要有創新元素外，也要尋找有 Story 的產品，才能吸引更多投資人參與，將更多產業留在台灣，進而創造良性循環。

整體而言，在質的部分，將持續尋找有故事且具備前景的公司，以此吸引更多投資人參與，加上主板種新分類讓產業聚落在短時間內快速形成，活絡創新板市場。

泓德能源 3/6 正式在創新板掛牌。(鉅亨網記者郭幸宜攝)