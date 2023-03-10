創新板有望再添新成員 3/14審查「Gogolook」上市案

證交所創新板新兵接力報到，證交所預定將在 3 月 14 日召開有價證券上市審議委員會，審議「走著瞧 (股) 公司 (Gogolook)」的申請股票創新板上市案。

根據證交所公布資料，Gogolook 核心業務為防詐技術應用服務及解決方案、創新金融科技及 AI 分析應用，該公司最廣為人知的產品為，陌生來電辨識軟體 Whoscall ，目前全球累積下載量逾 1 億次；另外主打查證可疑訊息的「美玉姨」也是該公司的知名軟體商品之一。

另外，其他軟體還包括金融商品比較平台「貸鼠先生」，以及數位身分驗證方案、Watchmen 商譽保護服務、AIDD 背景調查服務等企業解決方案等。

Gogolook 目前仍處於虧損狀態，根據證交所資料，2020 年淨損 5029 萬元、每股虧損 1.68 元，2021 年淨損 6115 萬元、每股虧損 2.04 元，2022 年前 3 季淨損 4246 萬元、每股虧損 1.42 元。

證交所表示，Gogolook 是國內少見成功拓展海外市場的新經濟軟體公司，從台灣出發，將防詐服務圍繞台灣每位用戶生活，期盼藉由資本市場力量，協助 Gogolook 持續拓展海外市場與增加研發投入，建立信任生態圈更茁壯，未來成長為世界級企業。