盤中速報 - 台耀(4746)急拉2.31%報75.3元，成交1,683張

台耀(4746-TW)近5分K漲速2.31%，29日09:30報75.3元，成交1,683張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台耀(4746-TW)近5日股價上漲3.59%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲0.63%。台灣加權指數上漲1.21%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,177 張
- 外資買賣超：+2,214 張
- 投信買賣超：-1,090 張
- 自營商買賣超：+53 張
- 融資增減：-201 張
- 融券增減：+16 張
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+30.75%
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原投組報酬率
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投組標的成分
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