明泰攜手鐳洋今年出貨立方衛星 太空布局再下一城

太空研發中心今 (21) 日舉行揭幕典禮，鐳洋已取得台灣太空中心立方衛星計畫，將攜手明泰 (3380-TW) 開發，最快可望在今年出貨立方衛星、明年上半年發射至太空，為太空布局再下一城。

鐳洋表示，3U 立方衛星預計將於今年 11 月整測完畢出貨給太空中心，預計將採用 SpaceX 火箭發射，預計明年 6 月發射。

鐳洋過往與明泰合作密切，除了合作出貨低軌衛星地面接收站產品外，此次立方衛星開發明泰將負責立方衛星製造，也代表著明泰太空布局再深化。

鐳洋表示，立方衛星是台灣太空中心重要策略方向，建立小型立方衛星星系也是太空中心的目標，因此，除了此次 3U 衛星計畫以外，未來還會有更多專案的潛在合作。

鐳洋董事長王奕翔表示，2021 年太空市場 3860 億美元，目前衛星服務 (EX: 星鏈網路服務)、衛星製造、衛星發射多為國外主導，國內在地面設備上具備設計、製造優勢；鑒於衛星服務、低軌衛星更具產值，鐳洋從低面接收站出發，並再向衛星服務進行開發，擴大太空事業版圖。

鐳洋表示，目前立方衛星可用於三大面向，包含科學、遙測與通訊，而立方衛星最大可做到 24U、36U (50 公斤級微衛星)，而國內 B5G 計畫發射的是 250 公斤的小衛星，立方衛星具備彈性、成本優勢。

中央大學表示，過去一顆完整衛星台幣總計需幾十億元 ，6U 立方衛星考慮人力後只需 2000 萬元，發射費用 800-900 萬元，類似於 SpaceX 量產型的火箭的價格，成本優勢可望帶動立方衛星應用與需求。

鐳洋本次與中央大學攜手打造「立方衛星整測實驗室」，具備千級無塵室規格，最大落塵量控制在每 1 立方英呎大於 0.5μm 粒徑的 particle 低於 1000 顆，能保持室內的溫濕度、潔淨度及環境壓力，使衛星處於最佳組裝狀態。