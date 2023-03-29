SVB、Signature Bank恢復場外交易後暴跌99% 股價皆不到1美元

18 天前引發銀行業動盪的矽谷銀行金融集團 (SVB Financial) 和標誌銀行 (Signature Bank)，周二 (28 日) 恢復場外交易 (OTC) ，終場雙雙暴跌逾 99%。

矽谷銀行 (SIVB-US) 在兩個多禮拜前倒閉並遭接管，沒幾天，Signature Bank(SBNY-US) 因系統性風險遭政府關閉並接管，引爆接下來銀行股一連串信心危機，兩家銀行也分別被那斯達克 (Nasdaq) 和紐約證券交易所 (NYSE) 剔除。

兩家股票雖然在 OTC 市場恢復交易，但從周二的走勢可以看出倒閉有多突然。FactSet 數據顯示，兩者開盤報價都不到 1 美元，SIVB 從被暫停交易時的每股 106.04 美元，跌到每股 0.33 美元，Signature 也從暫停交易時的每股 70 美元，跌到約 0.19 美元。

兩者終場都難以扭轉頹勢。SIVB 收盤報 0.40 美元，跌幅 99.62%，Signature 收盤報 0.13 美元，跌幅 99.81%。

對於在兩家公司倒閉前就做空的選擇權交易員來說，他們一直等待的時候可能來臨。這些賭注雖然在帳面上有利可圖，但因為股票已經停止易手，一直無法兌現。

根據兩者股票最後一個交易日的統計，SVB 的賣權約 7660 口，價值 1.14 億美元，在 3 月 17 日到期，Signature 的賣權約 22347 口，價值 1.78 億美元。如果投資人要求券商保持部位並持續支付保證金，可能就是變現的機會。