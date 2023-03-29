〈能源盤後〉原油收登2周多高點 天然氣摔至逾2年最低

原油期貨價格周二 (28 日) 收登 2 周多最高點，分析師將上漲歸因於中國能源需求強勁、對銀行業危機的擔憂情緒緩解，石油供應短期中斷的消息。

與此同時，天然氣價格創下 2020 年 9 月以來的最低收盤價，由於美國部分地區的氣溫預計更加溫和，削減需求預期，令價格承壓。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 39 美分或 0.5%，收於每桶 73.20 美元，為最近月 WTI 自 3 月 13 日以來最高收盤價。

5 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 53 美分或 0.7%，​​收每桶 78.65 美元，同樣收登 2 周高點。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 1%，收每加侖 2.7121 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌不到 0.1%，收每加侖 2.7696 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.8%，收每百萬 Btu 2.03 美元，為天然氣最近月期貨自 2020 年 9 月 22 日以來的最低收盤價。該期貨於周三收盤到期。

市場驅動力

分析師表示，原油價格攀升，係因投資者對銀行業的擔憂緩解，有助於改善經濟成長前景，進而提高石油需求。

供應問題也成為市場焦點。施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 指出，近期國際裁決，通過土耳其和 Ceyhan 油管網絡出口的庫爾德 (Kurdish) 石油至少暫停出口一段時間，約莫 40 萬桶 / 日產量受到影響，約佔全球供應量的 0.4% 至 0.5%。

「該裁決決定，伊拉克半自治的庫爾德地區不能直接出口原油，但大多數都是在巴格達的批准和伊拉克中央政府的授權下出口的。」

雖然石油連續 2 日上漲，但本月迄今仍大幅下跌。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，石油遭拋售是因為投資者擔憂銀行業問題蔓延，並非與石油任何實際供需基本面相關的原因。

「市場試圖了解矽谷銀行的倒閉和瑞士信貸出售，這兩件事情對整體市場的衝擊有多嚴重，但結果卻反而可能有利市場，因為銀行業出現的裂縫將迫使全球央行放緩升息。從而讓石油需求不受抑制。」Flynn 說。

與此同時，SPI 資產管理公司管理人 Stephen Innes 指出，中國需求榮景的跡象也有助於振奮近期油價。

天然氣方面，天然氣期貨價格繼周一跌近 6% 至 1 個月以來最低點後，周二又摔至 2 年半以來最低點，分析師歸因於需求預期下降，因為天氣預測稱美國部分地區將更常出現類似春季的天氣。

5 月交割的天然氣期貨價格周二收在每百萬 Btu 2.147 美元，高於 4 月交割的天然氣期貨價格。

瑞穗證券美國能源期貨主管 Robert Yawger 表示，如果 5 月天然氣能守住這樣的價位直到周三 4 月期貨到期，那麼新展期為近月期貨的天然氣價格就可能避免「自 2 美元的懸崖上」滑下去。