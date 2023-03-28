歐盟國家通過2035年停售全新內燃機汽車 電子燃料車除外

在德國獲得對使用電子燃料的汽車的豁免後，歐盟周二 (28 日) 最終批准了一項具有里程碑意義的法律，將在 2035 年停止銷售全新的二氧化碳排放汽車。

歐盟國家能源部長的批准意味著歐洲主要的汽車氣候政策現在可以生效；之前德國在最後一刻提出異議，導致政策決策延遲數周。

歐盟法律將要求所有售出的新車從 2035 年起實現二氧化碳零排放，並且從 2030 年起二氧化碳排放量須較 2021 年降低 55%。這些目標主要是在推動歐洲車輛的快速脫碳。

然而，在德國要求豁免該禁令後，歐盟委員會已承諾為僅使用電子燃料的新車的銷售另闢一條合法途徑，以在 2035 年後繼續銷售。

之前預計，歐盟這項政策將使內燃機汽車從 2035 年起無法在歐盟銷售。但德國獲得的豁免為傳統汽車提供了潛在的生命線，即使電子燃料目前還無法大規模生產。

電子燃料是經由合成捕獲的二氧化碳排放物和使用無二氧化碳電力產生的氫氣結合生產的。它們被認為具碳中和意義，因為燃料燃燒時釋放的 CO2 與從大氣中去除以生產燃料的 CO2 相平衡。

波蘭周二投票反對這項法律。義大利、保加利亞和羅馬尼亞棄權。波蘭宣稱該法律不切實際，並表示它有可能導致汽車價格上漲，而義大利則希望使用生物燃料的汽車也能免於在 2035 年遭淘汰。

交通運輸占歐盟碳排放量近四分之一。

保時捷和法拉利是電子燃料的支持者之一，它們認為這是避免車輛被沉重電池拖累的另一種選擇。

包括福斯、奔馳和福特 (F-US) 在內的其他汽車製造商都押注於零排放的電動車，某些公司已敦促歐盟國家不要延後 2035 年的淘汰計畫。