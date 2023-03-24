聯發科攜手供應商 宣示2050年淨零排放

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 昨晚舉辦 2023 年供應商年會，從上游到下游共 70 家供應商、超過 200 人參與，重申預定 2030 年在範疇三的上下游溫室氣體排放量較 2020 年減少 25%，進而達到 2050 年溫室氣體淨零排放目標。

聯發科此次以「同心同行」為主題，期盼攜手上下游夥伴共同打造強韌的生態系，共創零碳家園，透過供應鏈永續管理，積極推進淨零時程。

總經理陳冠州表示，供應商是公司營運重要夥伴，可共同合作創造價值與效益，希望擴大綠色影響力，帶動產業邁向低碳供應鏈，同時希望和供應商夥伴攜手，以實際行動落實環境永續目標。

聯發科多年來以合作為基礎，與供應商共享價值理念，每年彙整經濟、社會及環境三大面向相關評鑑標準，持續加強供應鏈夥伴公司治理、節能減碳、綠色生產、員工照顧及擴大社會參與等企業永續發展的任務。

為提升供應鏈之品質及永續精神，聯發科每年舉辦責任供應鏈論壇，揭櫫淨零目標及減碳要求，邀請產官學代表發表最新淨零趨勢與做法，提供供應商指導方針。聯發科去年完成供應鏈減碳計畫盤查與減碳量實績稽核，並達成主要供應商全數完成 ISO14064-1 溫室氣體委外查證，共同邁向永續價值鏈。

聯發科當天也表揚該公司傑出供應商，包括技術開發獎、永續夥伴獎、最佳品質獎等九項大獎，感謝合作夥伴過去一年對公司的支持與貢獻，在互信共榮的基礎之下，攜手於技術、品質、交期、永續等各面向精益求精，持續展現營運韌性，協助公司國際各大品牌的客戶釋放創新，一同為發展永續低碳的半導體責任供應鏈努力。