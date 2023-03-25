Altman回擊馬斯克：他是個混蛋 OpenAI獨立於微軟運作

針對馬斯克 (Elon Musk) 近期一直批評 OpenAI 現在追求「利潤最大化」，OpenAI 執行長 Sam Altman 首度出聲回擊，並表示馬斯克自己知道，他的說法多數不是真的。

Altman 還表示，OpenAI 雖然與微軟 (MSFT-US) 有數十億美元的合作關係，但它「獨立於」微軟，同時微軟這間科技巨頭在 OpenAI 的董事會中沒有席位。

馬斯克近期一直透過 Twitter 抱怨，稱 OpenAI「已經成為一家由微軟有效控制的閉源、利潤最大化的公司」，與他當初合作成立這一機構的初衷背道而馳。

Altman 表示，「其中大部分都不是真的，我認為 Elon 知道這一點」。

Altman 指出，「要說 Elon 的積極一面，我認為他真的很關心 AGI 的美好未來」，但他強調，「我的意思是，他是個混蛋，不管你想怎麼說他—他的風格不是我想要的風格」。

據《Semafor》報導，儘管在 2015 年，馬斯克和 Altman 等人共同創辦了非營利組織 OpenAI，但他在 2018 年離開的原因，並不是他聲稱的，與特斯拉有利益衝突。

報導引述知情人士透露，在 2018 年初，馬斯克告訴 Altman，他認為該公司已經嚴重落後於 Google。於是，馬斯克提出了一個可能的解決方案—他來掌控 OpenAI 並親自運營。

結果，Altman 和 OpenAI 其他創建人拒絕了馬斯克的提議，然後，馬斯克離開了公司，並違背了一項大規模捐贈計畫的承諾，這場衝突最終在馬斯克於 2018 年 2 月 20 日宣布離職達到頂點。

馬斯克在 2018 年離開之後，OpenAI 一度陷入資金困境，隨後轉向微軟，於 2019 年調整其經營模式，改以有限營利方式接受微軟提供 10 億美元資助，近期更獲得微軟高達 100 億美元投資，目前市場估值約增加至 290 億美元。

OpenAI 本月發布了 GPT-4，將其描述為較之前版本的重大進步，周四更宣布，將提供 ChatGPT 的官方外掛程式，並讓它能夠聯網訪問即時數據，如此一來，將極大地擴展這一聊天機器人的功能。