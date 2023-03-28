〈智慧城市展〉凌群發表智能減碳策略方案 拓智慧零售、醫療版圖

在全球積極推動 2050 年達淨零碳排的趨勢下，凌羣電腦 (2453-TW) 今 (28) 日以「ESG 最佳系統整合廠商」定位，整合新加坡能源新創公司 Evercomm(豪穎科技)，於智慧城市展首日發表「智能減碳策略方案」，並宣告，今年為凌羣減碳啟動元年，發展業務範圍除了資安，也納入智慧零售、智慧醫療。

據凌羣統計，一般企業資訊機房占總用電量約 30-60%，為碳排大宗，因此，凌羣自 2020 年起以自身企業模擬，透過機房整體監控 (凌羣 GreenMaker 智慧節能方案及智慧化資訊架構監控管理平台 NETCenter) 和自動化工具 (凌羣 OMFLOW 人機流程自動化引擎)，逐年降低人均碳排，並於 2022 年與 Evercomm 合作，導入先進「ESG Map 碳盤查平台」，得到人均碳排降低的驗證。

今年起，凌羣再透過 Evercomm 的 Net Zero Simulation(淨零模擬) 工具，評估各項節能方案的有效性，除了確實計算投入成本與成果，並透過持續計畫模擬、監控與管理，精準降低溫室氣體排放。

另一方面，凌羣展出智慧型服務機器人 Ayuda，結合微軟 Azure OpenAI 強大互動功能，變得更聰明；而防疫守門員 Ayuda Cute 應用於量體溫、戴口罩偵測，打卡等防疫任務。

凌羣表示，台灣製造 (MIT) 的 Ayuda 已成功外銷至日本。

此外，「新一代人工智慧影像分析專家平台 - VIAMaster」則利用 AI 演算法等技術。進行影像快速比對分析，提供如 (可疑) 人員徘徊或滯留偵測、車輛停留過久 (滯留) 偵測等多方面應用。

而凌羣也展現系統整合實力，投入智慧零售市場，此次展出智慧貨架和凌羣數位零售雲方案、SES-imagotag 電子標籤系統與微拓科技 MarTech 產品。

凌羣進一步提到，資訊安全永遠是 IT 應用中的主角，因此，今年智能資安收錄國內唯一以情資驅動為導向的「凌羣全方位資安整合服務 (Diamond Guard)」，主動協助用戶發掘並解決資安問題，提供一次到位的智能資安服務。

凌羣新代理「noname API」平台，則可即時保護 API 於存在弱點和設定錯誤被惡意利用之前偵測出來並提供修改建議，提供更深入的 API 可視性和安全性。

凌羣同步涉及智慧醫療版圖，展出智慧病房和移動式照護電子白板，結合 HIS(醫療資訊系統) 和 NIS(護理資訊系統) 核心資料、護理站電子白板、病房電子床頭卡及護理師手機 App，將病人的照護需求主動即時通知照護團隊，並透過系統的智慧匝道器分流，迅速掌握並處理病人問題，減輕臨床醫護人員工作負擔。