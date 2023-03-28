台塑推廣體育投入逾3.2億元 今年再贊助26名選手

台塑企業暨王詹樣公益信託長期致力推廣體育發展，2011 年起推動「燃星計畫」及「未來之星」，今年已邁入第 13 年，截至目前總共投入超過 3.2 億元、贊助人數達 362 人，贊助的選手累計已獲得超過 383 項國際賽冠軍，今年再贊助 26 名選手，涵蓋網球、桌球、羽球等賽事。

台塑企業贊助網球、 桌球、撞球、羽球等項目之年輕潛力選手出國參賽及培訓，汲取國際賽事經驗，提升實力。

今年「燃星計畫」及「未來之星」贊助 26 名年輕有潛力選手，期許選手能把握每一場比賽及訓練，發揮出最好的表現來回饋王詹樣公益信託的幫助。

網球項目今年共贊助 10 名選手，5 名男子選手包含曾俊欣，以及今年初首度參加「澳洲網球 公開賽」連過三關勇闖會內賽的許育修，甫獲「泰國挑戰賽」 亞軍的吳東霖，還有去年拿下 2 座青少年賽事冠軍的周曉風，以及目前國內 18 歲組排名第 1 位的洪可浩。

5 名女子選手為今年在「泰國暖武里國際女子網球賽」摘下雙打冠軍的梁恩碩，以及去年在「突尼斯世界巡迴賽」獲得單打冠軍的葛藍喬安娜，還有去年在「埃及開羅世界巡迴賽」獲單打冠軍的楊亞依，及去年 分別獲得 2 座及 4 座青少年賽事冠軍的朱秝亞和蔡宇甯。

桌球項目今年共贊助 4 名選手，2 名男子選手包含「新桌球一哥」林昀儒，還有去年在「杜哈支線賽」 贏得單打冠軍的黃彥誠；2 名女子選手為去在「波蘭弗瓦迪斯瓦沃 青少年挑戰賽」獲得單打冠軍的鄭樸璿，及去年在「法國世界中學 運動會」獲雙打亞軍的蔡昀恩。

撞球項目今年共贊助 10 名選手，5 名女子選手包含去年在「加拿大 公開賽」力退英國傳奇選手艾莉森費雪奪下后冠，且目前世界排名 第 7 位的陳佳樺，及王婉菱、范育瑄、呂翊瑄及江水淨；5 名男子 選手包含今年初即在「世界花式撞球錦標賽」摘下銅牌的吳坤霖， 還有去年在「英國世界雙打賽」及「美國公開賽」皆闖進四強的 柯秉中，以及唐境霆、柯秉漢、謝佳臻。

羽球項目今年贊助 2022 年底在「挪威國際系列賽」攜手獲得雙打冠軍，陳子睿及盧震，深具潛力，未來指日可待。

同時為更全方位照顧體壇之星，自 2016 年起透過長庚醫療體系提供 兩項計畫贊助選手免費健檢、特約門診等服務，透過完善的醫療照護 支持，讓選手們可以發揮訓練成果及迎接挑戰。