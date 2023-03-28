〈台幣〉午後豬羊變色 升轉貶收全場最低30.385元

新台幣兌美元匯率今 (28) 日在出口商積極拋匯支撐下，一度升破 30.3 元關卡，觸及 30.29 元，不過，清明連假將至，外資轉趨保守，偏向賣股匯出，使得匯價午後豬羊變色、由升轉貶，終場收在全場最低 30.385 元，貶值 1.3 分，台北及元太外匯市場總成交值 14.39 億美元。

新台幣匯率今天以 30.34 元升值開盤後，一度衝上 30.29 元，升值 8.2 分，為今年 2 月中旬以來新高，但下午升幅逐漸回吐，並轉貶以 30.385 元作收，小貶 1.3 分，台北外匯市場成交值 9.48 億美元，元太外匯市場成交值 4.91 億美元，整體匯市交投仍偏淡。

台股今天震盪走低，雖然金融、觀光股強力撐場，但電子權值股湧現賣壓，尤其半導體族群普遍遭調節，加權指數一度跌至 15685 點，終場下跌 128.83 點，收在 15701.48 點，失守 5 日線。外資連 2 賣，今天賣超約 20 億元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數下跌 0.45%，歐元勁揚 0.64%，新加坡幣升值 0.34%，韓元升值 0.21%，越南盾也小幅走升，人民幣與新台幣分別貶值 0.06%、0.04%，亞幣互有升貶。