半導體三雄壓盤 台股跌128點收15701點 失守5日線

清明連假將至，多頭陷入觀望，台股今 (28) 日震盪走弱，電子權值股持續遭到調節，半導體三雄挫逾 1%，儘管金融、觀光等類股扮演撐盤要角，仍不敵賣壓，加權指數終場下跌 128.83 點或 0.81%，收在 15701.48 點，失守 5 日線，成交值 2108.38 億元。

櫃買指數終場下跌 2.98 點或 1.39%，收在 210.93 點，終止連七紅走勢，成交值 878.42 億元。上市櫃成交值合計 2986.8 億元。

觀察主要電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 今天再度湧現賣壓，終場下跌逾 1%，收 525 元；晶圓代工廠聯電 (2303-TW)、IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 同步下挫超過 1%；此外，大立光 (3008-TW)、瑞昱 (2379-TW)、欣興 (3037-TW)、聯詠 (3034-TW) 等大型股賣壓都相當沉重。

金融股方面，彰銀 (2801-TW) 法說會表態不動用資本公積配息，並直言「原則上股利不會比去年差」，今天股價表現有撐，此外，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW)、元大金 (2885-TW) 等也都在盤上表現。

中國車廠削價競爭，車用半導體市場驚傳砍單殺價，台灣相關供應鏈出貨動能恐受影響，矽力 * - KY(6415-TW) 今天股價一路走低，終場大跌逾 5%，失守 500 元大關，鴻海轉投資富鼎 (8261-TW) 與華新麗華集團旗下新唐 (4919-TW) 賣壓也偏重。

值得注意的是，IGBT 模組近來傳出缺貨漲價的消息，相關概念股今天吸引買盤進駐，其中，茂矽 (2342-TW) 早盤攻上漲停，隨後漲停打開、漲幅收斂至 4.8%，成交量爆出 3.5 萬張，強茂 (2481-TW)、朋程 (8255-TW) 連袂走高，而健策 (3653-TW) 逼近 500 元大關，賣壓隨之出籠，終場收跌近 3%。

美食 - KY(2723-TW) 董娘賣股引發投資人憂心，但公司表示是為引進國際長期投資人，帶動股價止跌，收在平盤，觀光股在普發現金題材加持下，今天仍為多頭指標，國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 強漲逾半根停板，燦星旅 (2719-TW)、山富(2743-TW) 同步走揚，餐飲股王品(2727-TW)、瓦城(2729-TW)、六角(2732-TW) 也都表現不俗。