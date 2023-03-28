〈台幣〉出口商拋匯 升逾8分衝破30.3關卡 改寫1個半月新高

市場對於美、歐銀行業危機的擔憂逐漸緩解，在風險偏好改善下，新台幣兌美元匯率今 (28) 日轉強，一度衝破 30.3 元關卡，觸及 30.29 元，升值逾 8 分，改寫今年 2 月中以來的盤中新高，適逢 3 月底、第一季底，出口商把握最後幾個交易日作帳，可望為新台幣走勢提供支撐。

市場逐漸淡化德意志銀行事件的利空，加上以外銷為主的廠商月底、季底有實質拋匯需求，帶動新台幣匯率昨天由貶轉升，以 30.372 元作收，不過，外資操作偏保守，使得成交量能不振。

新台幣兌美元匯率今天以 30.34 元升值開盤後，隨即一路走揚，盤中最高來到 30.29 元，升值 8.2 分，為 1 個半月以來新高，待觀察外資下午是否有進一步匯入動作。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，日元早盤反彈逾 0.65%，泰銖升值 0.38%，新加坡幣升值 0.17%，新台幣也升逾 0.1%，人民幣升值 0.06%，韓元早盤則貶值 0.11%。

台北股匯走勢不同調，台股今天早盤湧現賣壓，下挫逾百點，失守 15700 點關卡，電子權值股普遍遭調節，晶圓雙雄下跌約 1%，金融股挺身而出扮演撐盤要角，此外，塑膠、食品、觀光、百貨等類股也獲買盤力挺。