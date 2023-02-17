全球今年智慧城市支出逼近7兆美元 7大領域投資潛力看俏

「智慧城市」有望成為今 (2023) 年投資新趨勢，而全球智慧城市轉型支出在 2030 年預估將逼近 7 兆美元，包括數位、智慧服務、次世代通訊、數據中心、智慧建築、潔淨能源、基礎建設等 7 大領域可望搭上智慧城市浪潮衍生投資商機。

安聯投信表示，智慧城市建設主要運用數據、通訊與科技解決城市問題，也讓相關需求增溫，不但為物聯網開闢新的市場機會，也為既有產業型態及生活樣貌邁向智慧化發展帶來變革，有助於加速推動城市均衡發展與生活品質。

安聯智慧城市收益基金產品經理趙芃宇表示，疫情打亂全球市場原本的發展步調，而為因應全球不同城市升級與永續等所吹起的政策順風，擴大運用如物聯網、AI 人工智慧、雲端運算等工具，以提升產業、交通、自來水道、電力設備等系統。

就機會面來看，趙芃宇點名，包括軟體服務、安全保證、智能化住家、共享經濟、基礎建設、建築、潔淨能源與交通等都具備智慧城市投資契機。以智慧交通商機為例，受惠自駕車趨勢，包括：道路智能化與節能減碳長期需求等均有望帶動智慧交通相關商機快速成長。

趙芃宇表示，根據研究，全球智慧城市轉型支出預估在今年逼近 7 兆美元，其中光是建造智慧住宅、串聯物聯網設施，產值即有望突破千億美元，至於公共安全產值也約 3000 億美元，智慧醫療也有近 5000 億美元的產值。

趙芃宇認為，過去市場波動主要來自於過度的貨幣和財政刺激措施所致，加上人口因素、去全球化、去碳化，與外部衝擊如疫情、烏俄衝突等造成，而創新投資機會則可望在經濟、產業結構重新平衡中浮現。

策略上，趙芃宇建議，可著眼智慧城市機會，聚焦創新技術的應用，包括數位、智慧服務、次世代通訊、數據中心、智慧建築、潔淨能源、基礎建設等領域，並以多重資產配置，股票參與行情、可轉債平衡波動、債券兼顧收益同時尋求各產業多元機會，參與創新應用商機。



