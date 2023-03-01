保全業積極搶進智慧城市建置大餅 挹注成長動能

包括新光保全 (9925-TW) 及中保科 (9917-TW) 都積極調整營運結構，其中對於搶進「智慧城市」建置更全力發展，2022 年智慧城市占集團營收約 20%，未來幾年集團營收仍將維持成長 3-5%，預估到 2025 年智慧城市業務營收將占有重要比重，新光保全看準智慧城市成長趨勢，帶動智慧停車需求大增。

新光保全事業群誼光國際已於 2020 年 10 月 1 日起承接新北市府在汐止、石碇、深坑地區路邊停車委外開單業務，將在服務區域內之全數人工計費汽車停車 2800 格，全面鋪設智慧化地磁偵測設備，提供路邊全面智慧化停車管理。

新保近年積極搶攻智慧城市商機，為響應新北市政府智慧城市推展，在路邊停車收費政策方面，誼光國際已率先在 2021 年 9 月起分別依現場地理環境建置「高位型」、「立柱型」及「地面嵌入型」等不同的智慧開單設備共計 68 具，提供自動化開單、科技執法及全天候車位在席偵測，民眾可結合和智慧柱車牌辨識技術，連結雲端快速計算停車費用，亦能透過 APP 綁定多元支付，車子離場即可自動繳費，方便民眾繳費及尋找停車位痛點，優化停車體驗。

誼光擁有 25 年以上專業停車場開發規劃及營運管理經驗，在全台已開發了超過 100 座停車場、萬個停車位，

誼光國際總經理簡德雄表示，為了城市智慧化停車投資近 2000 萬元採購地磁設備，是新北市政府路邊停車委外開單廠商中唯一 100% 全區建置智慧化地磁設備廠商，屆時完工啟用後，將透過全區智慧化停車管理設備 (智慧柱、地磁)，可即時傳送停車格最新資訊，未來民眾在汐止、深坑、石碇等區域，可直接透由 APP 即時瞭解停車格最新動態，迅速查看哪裡路邊有空車位，大量節省尋找停車位時間，開啟便利停車無限想像。

而中保科目前服務的客戶高達 60 萬戶，2022 年各項事業營收占比，分別為系統保全 38%、駐衛保全 16%、物流服務 15%、智慧城市 20%、餐飲服務 8%；規劃預計到 2025 年則分別為智慧城市 27%、系統保全 38%、駐衛保全 10%、物流服務 15%、餐飲服務 9%、其他 1%。

資料來源：中保科

中保科過去幾年一直削減駐衛保全的經營規模，中保科指出，駐衛保全業務降幅明顯，主因人力未來成本愈來愈高，行業也更競爭，因此努力透過系統及保全服務科技陸續取代，並將多數營收比重轉至智慧城市、上升比例最高，中保科預計，目前到 2025 的大方向，每年合併營收大約保持 3-5% 成長。同時，中保科未來鎖定的重點包括智慧社區、智慧城市、綠能等相關布局