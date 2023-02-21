中華電加入越南智慧城市聯盟 成新聯合創始會員

中華電 (2412-TW) 今 (21) 日宣布，與越南智慧城市聯盟 (VSCC) 簽訂合作備忘錄(MOU)，成為新的聯合創始會員，未來將持續擴展智慧城市，深耕越南市場又向前邁一大步。

中華電獲越南智慧城市聯盟邀請，參加與胡志明市建築建材協會 (SACA) 假越南胡志明市合辦的越南智慧城市未來大會，此活動有多位跨國的重量級與會者共同參與，並以其過去在全世界各地智慧城市發展、建設等領域的成功經驗進行交流及分享，期能具體應用在越南智慧城市各場域。

中華電表示，過去越南在智慧城市或智慧鄉鎮未標準化之際，不同城市間的建設及開發項目，也有不同的定義，導致越南城市及各地區間缺乏整體與一致性的規劃。

而中華電信研發之 City Operating System(CityOS) 城市治理平台，則提供標準化 API，可與任何應用服務介接，將所有資訊整合至 CityOS，提供儀表板功能，讓使用者可隨時監控城市內各角落發生的大小事，搭配事件趨動及 AI 分析功能，除了可即時發送各式告警事件外，也可連動設備或程式，達到提升城市安全性以及智慧節能功效，提供城市管理者最精準的決策輔助，是目前越南智慧城市發展上，最需要的智慧解決方案之一。

越南智慧城市聯盟 (VSCC) 的會員中，Fundación Metropoli 是一個擁有為城市規劃、景觀設計、建築設計，和建立區域生態系統極具經驗的歐洲公司；Dien Quang 是一家研發智慧照明、服務和解決方案的上市公司，其產品已廣泛應用於多個領域。

中華電今日加入後，可將台灣在地電信基礎建設、國際服務、寬頻、互聯網及 5G 智慧服務的最佳應用經驗，協助越南升級現代化技術，除可提供最新的 5G 智慧解決方案，亦可提供最佳化連線速度、高效管理和大數據管理之整體方案。

VSCC 代表 Ho Quynh Hung 指出，中華電信一起加入越南智慧城市聯盟，對 VSCC 在提升和引領越南智慧城市發展戰略目標上，是很重要的一個里程碑，這不僅能成為智慧城市整體發展的核心力量，同時可確保每個解決方案和服務的效率和品質，深信定有助於越在地城市發展上的數位轉型。

中華電信國際分公司協理劉炫龍表示，透過加入 VSCC 聯盟，有效擴大與各國夥伴的合作規模、豐富各國在智慧城市解決方案的佈局；相信在越南產官學各部門力挺下，本次跨國聯盟將可讓中華電信在台灣智慧城市發展的寶貴經驗延伸到越南，同時借助 VSCC 在越南整體建築設計及智慧方案應用等實務經驗，與中華電信攜手在越南展開更多的合作機會、持續協助越南智慧城市發展的願景。