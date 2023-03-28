【新台股龍捲風】行情果真震盪，但不用怕，持續鎖定AI+電動車，軍工+節能儲能

矽谷銀行危機解，美股雖漲跌互見，VIX-5.24% 代表行情並未因科技股較弱而恐慌，持續看多做多不變，最弱的道瓊日 KD 黃金交叉並跨越 50 軸，以技術分析來看代表銀行問題已開始慢慢甦緩，本周就關注 PCE 及 FED watch 的變化。一旦 NASDAQ 和費半整理結束，全球股市還會再漲一波，盤勢結構變化快，若您不怕吵，盤中可接獲訊息，可來 TG: https://t.me/imoney168

美救銀行，擬擴大緊急放款，小型銀行存款流向摩根大通和富國銀行等行業巨頭的勢頭已有所放緩。

矽谷銀 (SVB) 找到買家！由美第一公民銀以折扣價購買矽谷銀且，此舉提振對美國銀行體系的信心，且該銀已收購 20 家破產銀行！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 :https://youtu.be/05ITV68J4Zo

聚焦主流 - 車用概念股

# 特斯拉轉舵 IGBT 受惠缺貨潮

※受益特斯拉大砍 75% 碳化矽用量，IGBT 為潛在替代方案?

特斯拉在前段時間召開的 AI 投資日上宣佈在下一代車型上將 SiC 含量減少 75，這引起了行業的一波震動。

車企若採用碳化矽 + IGBT 混合模組方案，能夠明顯降低成本，為潛在方案之一。近期研究結果表明，#IGBT 由新能源汽車、充電樁、光伏、軌道交通四輪需求驅動。到 2025 年，我國新能源汽車 IGBT 新增規模有望突破 200 億元，2021-2025 年復合增長率近 34%; 充電樁則將新增近 240 億元。光伏方面，我國預計到 2030 年光伏 IGBT 新增市場規模有望突破 66 億元，復合增長率為 8.69%。

主因：需求的高漲主要是由於電動車、太陽能及儲能市場的蓬勃發展，尤其太陽能、儲能案場在近幾年大量興建，相關併網設備及逆變器都需用到大量的 IGBT 模組，相關零組件價格仍持續上漲。

加上科技日新月異，不論未來是要發展 AI、電動車、5G 物聯網等都沒辦法脫離「半導體」，因此不論是中國或歐美等，都積極發展在地化的半導體供應鏈。除了追求高速外，有些應用場景可能更需要的是對高溫、高壓的耐受性。所以不論在電動車、太陽能等綠電相關領域都是相當重要的半導體元件，而全球 IGBT 市場在 2020 年規模約為 57.6 億美元，預計到 2025 年將成長至 79.4 億美元，年複合成長率為 6.6%，同時，亞太地區是全球最大的 IGBT 市場。

※IGBT 又名「絕緣柵雙極電晶體」，為全控性 (可導通與阻斷)、功率半導體的一種。主要功能為控制和傳輸電能，是電能變換及傳輸的核心，被稱為電力電子行業里的 "CPU"，同時也是電動車的靈魂元件。最常聽到的台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、世界 (5347-TW) 先進等主要都是應用在電腦、手機、伺服器通訊產品上，但由於功率半導體之一 (IGBT) 耐高壓及高功率的特性，故被廣泛運用在電子產品、新能源設備、航空航天、工業、電網、車用等等。

也隨電動車、工業領域發展快速，高壓的 IGBT 需求成長就變的更加顯著。

※IGBT 優點

優點: 具有更好的電容性能和更好的抗過壓能力，可承受高壓電、處理高電流；具備低傳導及開關損失成本，高功率轉換；IGBT 結構相對簡單，故障率較低，易安裝、易維修、節能環保及散熱穩定，用於大功率、大電流的應用場景且 IGBT 使用的矽基材料成本低，生產技術成熟。

※新能源發電和家電變頻市場意識竄起。自 2020 各國推出電動車發展政策後，電動車相關應用的占比高速成長，成為 IGBT 主要的需求成長來源。

車用 - IGBT 概念股 (半導體與電動車發展有關):

茂矽 (2342-TW)、強茂 (2481-TW)、朋程 (8255-TW)、健策 (3653-TW)、艾姆勒 (2241-TW)，而富鼎 (8261-TW) 車用 IGBT 產品線及技術均也已到位，與茂矽合作開發的 1,200V 高壓 IGBT 模組，過去因為缺少車用電子及系統廠配合，市場一直無法打開，如今將與鴻海及 MIH 聯盟配合，也有機會同步受惠，可一併觀察。

除上述個股外，當未來電子產品運用越廣泛，IGBT 需求即越大，相關的還有像之前徐老師文內有提過的導線架 (廣泛運用在功率半導體封裝領域）、第三代半導體相關廠商也可歸類在 IGBT 相關概念股: #順德 (2351-TW)。

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