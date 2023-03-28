盤中速報 - 宏捷科(8086)急跌-3.1%報81.7元，成交1,439張

宏捷科(8086-TW)近5分K跌速3.1%，28日09:06報81.7元，成交1,439張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

宏捷科(8086-TW)近5日股價上漲7.12%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲3.11%。櫃買指數上漲3.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,829 張
  • 外資買賣超：+1,448 張
  • 投信買賣超：+293 張
  • 自營商買賣超：+88 張
  • 融資增減：+113 張
  • 融券增減：+175 張

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