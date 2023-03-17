盤中速報 - 宏捷科(8086)急拉2.78%報77.3元，成交1,414張

宏捷科(8086-TW)近5分K漲速2.78%，17日09:54報77.3元，成交1,414張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

宏捷科(8086-TW)近5日股價下跌7.33%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.64%。櫃買指數下跌4.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-681 張
  • 外資買賣超：-704 張
  • 投信買賣超：+60 張
  • 自營商買賣超：-37 張
  • 融資增減：+132 張
  • 融券增減：-445 張

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