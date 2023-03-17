盤中速報 - 宏捷科(8086)股價大漲至77.2元，漲幅達7.07%

宏捷科(8086-TW)17日09:53股價上漲5.1元，報77.2元，漲幅7.07%，成交1,257張。
宏捷科(8086-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。
近5日股價下跌7.33%，櫃買指數下跌4.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-681 張
- 外資買賣超：-704 張
- 投信買賣超：+60 張
- 自營商買賣超：-37 張
- 融資增減：+132 張
- 融券增減：-445 張
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