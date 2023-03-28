〈台股盤前〉美四大指數漲跌互見 維持震盪待量能放大

美國四大指數周一漲跌互見，先前重挫的銀行股普遍反彈，科技股則漲多拉回，法人預期，隨著台股靠攏萬六大關，整體格局呈現上有壓、下有撐，短期恐維持震盪走勢，靜待量能明顯放大。

市場焦點方面，外資指出，中國車市因引發砍價亂象，也產生連鎖效應波及車用半導體業者，包括 IDM、國內 IC 設計業者都被要求降價，也讓市況反情況加劇。

另外，市場傳出台積電可能在下半年再度調漲代工報價，對此台積電不回應價格，但 IC 設計業者認為，台積電晶圓代工價格都是在半年前談定，目前第三季價格沒有變動，第四季價格可能要等到 4 月才開始協商。

台股 2 月續漲 1.56%，交投火熱，帶動整體券商獲利持續成長，據證交所統計，全體證券商 2 月稅後純益 57.53 億元，較上月成長 13.55 億元，約 30.81%，累計 1 至 2 月全體證券商稅後純益 101.51 億元，更較去年同期成長 42.41 億元、約 71.76%。

經濟前景不明朗、利率攀升及打炒房導致建商與投資型買方縮手，造成 2023 年第一季商用不動產與土地買氣均較去年同期出現大幅滑落，其中商用不動產交易額僅 150 億元、年減幅逾 63%；土地的買氣更差，僅 145 億元、年減幅逾 73%。