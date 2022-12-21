Palantir與英國軍方簽署價值7500萬英鎊合約

美國軟體公司 Palantir Technologies Inc (PLTR-US) 已與英國國防部簽署一項為期 3 年、價值 7500 萬英鎊（9139 萬美元）的協議，將其海外軍事工作擴展到烏克蘭戰爭。烏克蘭戰爭是歐洲自二戰以來最大的衝突。

Palantir 將協助處理軍事行動和情報，在幾年前開始與皇家海軍進行範圍較小的試點之後，進一步擴大整個國防部對其軟體的採用範圍。

該公司表示，Palantir 的軟體將提示武裝部隊可能採取的即時行動，並預測各種選擇的結果。

這項訊息反映出美國和歐洲盟友如何尋求技術在戰爭中的優勢，而此時新系統已經幫助烏克蘭扭轉了俄羅斯向基輔進軍的局面。

豐富的衛星圖像讓軍事分析人員可以在短時間內發現戰場上的變化，人工智慧軟體可以識別坦克、大砲或其他目標。

但即使有戰爭的「利多」，Palantir 的股價今年也像其他科技股一樣暴跌，自 3 月以來下跌了約一半。

過去幾年，由於擔心政府可能獲得新的監控權力，英國隱私組織一直在審查 Palantir 與國民健康服務的業務。

Palantir 將其工具稱為更快確定要部署哪些資源的方法。根據其系統的演示，它的軟體可以整合來自衛星和社交媒體的情報，讓軍隊位置視覺化，標記移動中的敵方船隻或使複雜的數據文件更容易查詢。

美國軍方今年透露一項名為 Army Vantage 由 Palantir 提供支持的計劃，該科技公司的一名員工在 LinkedIn 的一篇貼文中表示，該計劃正在影響美國對俄羅斯戰爭的反應。