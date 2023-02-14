〈財報〉Palantir上季首度獲利 股價暴漲

Palantir (PLTR-US) 第 4 季財報營收和獲利超出分析師預期，其股價在周一 (13 日) 盤後交易暴漲 19%。

該公司業績數字與分析師預期相較如下：

●調整後每股獲利 4 美分，高於 Refinitiv 分析師預期的 3 美分

●營收 5.09 億美元，高於 Refinitiviv 分析師預期的 5.02 億美元

Palantir 當季營收同比成長 18%，美國商業收入成長 12%。這家以與政府合作而聞名的軟體公司表示，其美國商業客戶數量同比增加 79%，從 80 家增加到 143 家。

該公司還報告史上第一個按 GAAP 計算的正淨利，為 3100 萬美元。

CEO 卡普 (Alex Karp) 在財聲明中指出，「從這個結果來看，Palantir 正式獲利了。」「這對我們和支持者來說是一個重要的時刻。」

Palantir 預計第 1 季營收將在 5.03 億美元至 5.07 億美元之間，全年營收將在 21.8 億美元至 22.3 億美元之間。

卡普在致股東的信中表示，公司預計本財年將實現獲利，這將是 Palantir 在公司歷史上首次實現獲利。

他說，過去兩年 Palantir 承攬了大量的美國商業業務，反映出客戶的「不懈需求」。2018 年，Palantir 的美國商業業務獲得總計 3800 萬美元的營收，但至 2022 年時營收已達 3.35 億美元。