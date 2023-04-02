〈觀察〉國際藥廠競逐切入ADC藥物 台原料藥廠不缺席

隨著精準醫療趨勢成形、關鍵技術不斷突破，抗體藥物複合體 (ADC) 也成為國際藥品開發重點，台原料藥廠為搶占商機，旭富 (4119-TW) 透過子公司入股嘉正生技，參與 ADC 藥物開發；台耀 (4746-TW) 也與其他藥廠共同開發 ADC 癌症藥物。

抗體藥物複合體 (ADC) 是把單株抗體與小分子藥物結合的新興生物治療藥物，該藥物可直接導向癌細胞，此方式可增強藥物效力並減少副作用，加上此結構設計具抗體專一性，可達到精準治療目的。

目前美國 FDA 已經核准 13 項 ADC 產品上市，其中羅氏旗下治療轉移性乳癌的 ADC 藥物 kadcyla 賀癌寧，在 2017 年被列為暢銷藥物、治療淋巴瘤的 ADC 用藥 Adcetris 於 2019 成為熱銷藥物。

根據研調機構預估，目前已上市的 ADC 產品銷售額，2026 年將超過 200 億美元，年複合成長率高達 37.8%，2028 年銷售額上看 402.9 億美元。

ADC 藥物的生產製程開發，包含上游的 ADC 設計與製程開發；中游的抗體、Linker(連接子) 及 Payload(藥物) 生產；下游則是 ADC 接合、純化與檢測。台原料藥廠以不同形式切入 ADC 市場。

旭富轉投資公司嘉正生技，向生技中心取得兩個 ADC(抗體藥物複合體) 藥物與技術平台授權，其中，ADC 藥物中的連結與化學合成技術由旭富負責，嘉正生技則規劃明年中將 ADC 藥物推進至臨床試驗。

嘉正生技目前共開發三項 ADC 藥物，分別為治療胰臟癌、胃癌與乳癌以及前列腺癌，其中前列腺癌是與上毅生技合作，將上毅開發的前列腺癌抗體藥物，與嘉正的 ADC 技術平台結合開發出新藥，預計明年中會推進至人體臨床試驗。

台耀則是以 CDMO 模式開發 ADC 藥物，目前與西班牙新藥公司合作開發 ADC 藥物，目前還在一期臨床試驗階段，後續規劃朝治療胰臟癌為主；另外也與台康生、台新藥共同開發乳癌生物相似藥 TSY-0110，該用藥也是 ADC 藥物，期望明年初可以展開一期臨床試驗。