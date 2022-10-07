轉單+CDMO訂單增 台耀本季營收拚創高

原料藥廠台耀 (4746-TW) 受惠轉單效益顯現、CDMO(委託開發製造) 訂單增加，9 月營收衝破 4 億元創高，預期訂單動能延續下，第四季營收將優於第三季、續創新猷，單月營收有機會維持 4 億元以上。

台耀營運項目包括原料藥、針劑、ADC(抗體複合體)、CDMO(委託開發製造) 以及轉投資事業。其中，原料藥以降膽固醇、降磷酸鹽等高分子產品為銷售主力。

公司表示，儘管全球經濟受通膨壟罩，但藥廠不受衝擊，整體需求穩定增加，加上產品組合優化有成、地緣政治轉單效應、美元上漲、CDMO 訂單增加，推升下半年營收顯著成長。

台耀 9 月營收 4.05 億元，月增 45.06%、年增 44.8%；第三季營收 10.24 億元，季增 22.2%、年增 48.4%；前 9 月營收 26.97 億元，年增 19.7%。單月、單季、累計營收均創新高。

台耀針劑廠可分一般性針劑、細胞毒性針劑以及小量充填產線，其中，細胞毒性針劑已經通過查廠，包括特定毒性及危害物質的細胞毒類、無菌產品液體劑型的注射劑。

台耀表示，該產線年產能約 2000-3000 萬劑，並已開始接單，此外，過去許多客戶待 GMP 審查通過後才會下單，效益有望逐步發酵。其他產線則會依照客戶進度啟動查廠。

台耀預期，針劑廠查廠陸續啟動、完成，年產能最大達 1.3 億劑、挑戰全台最大針劑廠，未來營收有望逐步擴大。