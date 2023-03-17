開展餐飲釋300個職缺 正職起薪最高4萬元起跳

連鎖餐飲集團開展今 (17) 日宣布，今 (2023) 年預計擴大徵才 300 人，且員工已全面調薪，幅度最高達 15%，正職起薪最高超過 4 萬元，管理職也享有訓練職務加給，若加上年終、績效獎金，年薪可突破百萬元。

開展旗下擁有美式餐飲龍頭品牌 TGI FRIDAYS 星期五餐廳、Texas Roadhouse 德州鮮切牛排、LillA、DanRyan Chicago Grill 芝加哥美式餐廳、Amaroni’s New York Italian Restaurant & Café 紐約創義料理等。

疫情過後外食用餐需求大增，為招募更多人才加入，開展持續優化員工薪資福利，1 月已全面調薪，餐廳內外場員工與管理階層，調薪幅度最高達 15%，其中，正職調升後最高超過 4 萬元，升遷儲備幹部薪資則上看 4.3 萬元。

開展說明，旗下 TGI FRIDAYS 在台 30 多年來藉由正規的美式訓練系統，為國內餐飲業孕育出非常多餐飲專業經理人，對新進員工有正規扎實的訓練，每半年考核一次 (3 月、9 月)，表現良好者將有 5% 內的調薪幅度，並提供穩健升遷管道，不到 2 年即有機會晉升為餐廳襄理，成為管理職後，每年若加上年終、績效獎金，年薪可突破百萬元。

另一方面，針對在原職位已累積專業經驗的員工給予輪調，並提供不同縣市的外調生活津貼補助，最高享有 1.2 萬元。

開展同時進行校園徵才，強化產學合作，針對兼職夥伴，時薪從 185 元至 235 元，最高時薪優於法定最低工資 1.33 倍，過站考核通過即調薪，並享有工時達標獎金，另規劃「彈性排班」、「雙週領薪」等，符合打工族需求。

而除了在台灣，開展表示，結合國際品牌總部資源，員工也有機會外派香港和中國。

開展近期舉辦春酒活動，祭出百萬元的禮券與現金抽獎，更加碼星宇航空美國洛杉磯來回機票 2 個名額，員工中獎率高達 100%。