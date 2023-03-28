馬英九赴中祭祖 中國學者提三大意涵

前總統馬英九於周一（27 日）抵達中國，展開訪中之旅，並於周二赴南京中山陵拜謁國父孫中山，中國學者認為，馬英九此行具有三大意涵，包括他是兩岸分治以來首位踏上中國土地的卸任元首、連接兩岸共同民族記憶，以及馬英九有勇氣面對兩岸統一問題。

據《新華社》報導，周二上午 9 時許，馬英九一行抵達中山陵博愛廣場，一路拾級而上，進入祭堂。面對國父孫中山石刻坐像，馬英九一行靜默肅立。司儀宣布祭祀典禮開始，馬英九向孫中山敬獻花環。

隨後，司儀宣讀祭文。祭文歌頌孫中山的豐功偉績和高風亮節，並寫道：「兩岸人民，同屬中華，炎黃子孫，振興民族，共創未來，薪傳綿延。九二共識，和平基礎。蒼生為念，百姓謀福，共同發展，永繼無疆。」

祭文宣讀後，馬英九一行集體默哀一分鐘。隨後，馬英九與隨行主要成員進入墓室，憑弔孫中山先生棺槨。馬英九並在祭堂耳房題寫「和平奮鬥振興中華」，以志紀念。

馬英九在致詞時表示，孫中山於清末成立興中會，登高一呼，提出「驅除韃虜，恢復中華，創立合眾政府」的建國理想，「深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華」。

馬英九是首位訪中的中國民華卸任元首

馬英九是 1949 年以來首位訪問中國的中華民國卸任總統，在目前兩岸關係大背景下，此行無疑備受各界矚目。

中國互聯網新聞中心旗下微信公眾號「聚焦中國 ChinaFocus」報導，南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心執行主任李曉兵表示，無論是時間的選擇，還是行程安排，馬英九來訪都極具象徵與宣示意義。

「陸游在其詩作中曾寫道『家祭無忘告乃翁』，自古以來中國人遇到重要的事情，就會拜祭祖先告知，慎終追遠，這是我們重要的文化傳統。馬英九選擇在清明時節回鄉祭祖，是地地道道的中國人才會選擇的方式。他是在用這種行動來表示對中華文化的認同，也是對中國人這個身份的認同和宣示。」李曉兵說。

廈門大學台灣研究院副院長季燁也說，馬英九赴大陸祭祖，成為 1949 年以來卸任總統赴陸第一人，「這本身就是兩岸關係的重要突破」。

連接兩岸共同民族記憶

根據官方公布的馬英九 12 天行程，李曉兵表示，每一個目的地都是經過精心安排。雖然此次行程的主題是祭祖和青年交流，但其中的深意遠不止於此。

湖南湘潭，是馬英九的祖籍所在地；武漢，是「辛亥革命」武昌起義發生地；南京，是昔日國民政府所在地；重慶，是抗日戰爭期間國民政府陪都…… 從中山陵到侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，從辛亥革命武昌起義紀念館到張自忠烈士陵園，不管是祭掃陵園還是參訪抗戰遺址，馬英九選擇的地方，連接起兩岸共同的情感、歷史及民族記憶。

馬英九有勇氣面對兩岸統一問題

與馬英九擔任總統時期相比，李曉兵認為，現在的馬英九在兩岸統一問題上「大有可為」。

「2015 年在馬英九的任期內，兩岸領導人實現了首次會面；2023 年的大陸之行，馬英九也創造了不少第一，這些都表明他是有勇氣和魄力來面對兩岸統一話題的。」李曉兵說。

馬英九擔任總統期間，因為現實條件限制，在涉及兩岸統一重大問題上無法放手去做，但現在他可以擺脫先前諸多束縛，推動兩岸統一歷史進程。