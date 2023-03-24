因應升息 政院：勞工、青創、學貸利息增加由政府全額補貼

我國中央銀行理監事聯席會議決議升息半碼 (0.125 個百分點)，行政院今 (24) 日表示，考量升息將加重借貸資金成本及貸款族還款壓力，政府從兩方面進行協助，首先是超前部署提出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，減輕中低薪房貸族的居住負擔；此外，政府針對勞工、青年、學生，以及受疫情影響等特定族群，持續提供利息補貼的協助。

勞動部 2020 年及 2021 年開辦勞工紓困貸款，共計核撥 159 萬件，每人貸款額度最高 10 萬元，貸款期間 3 年，由勞動部補貼勞工第 1 年貸款利息。行政院指出，由於申辦紓困貸款之勞工屬經濟相對弱勢族群，因應央行升息半碼，貸款利率由 2.22% 提高為 2.345%，為減輕勞工的生活負擔及升息壓力，只要依約正常還款者，勞動部將全額補貼 159 萬勞工升息半碼的貸款利息。

行政院表示，青年創業及啟動金貸款利率調升差額由政府全額吸收，申貸業者未受影響。

就學貸款方面，教育部將協助補貼因升息所增加之利息，所有辦理就學貸款之在學學生皆不會因升息而增加利息負擔。畢業後還款者如欲申請緩繳本息，緩繳期間利息亦由政府全額吸收。

至於經濟部主管之紓困振興貸款，包括舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款且享有利息補貼之業者，是依郵政定儲機動利率提供補貼，因此將配合央行升息，調整補貼金額，但須受限每家事業的補貼額度上限（舊貸展延及振興貸款最高 22 萬元、營運資金貸款最高 5.5 萬）。

行政院進一步指出，青年安心成家購屋貸款及政策性房貸維持補貼利率半碼至 2024 年底，且貸款戶可申請疫後特別預算 3 萬元支持方案以減輕負擔，預估約有 55 萬戶中低薪房貸族可受惠。

行政院表示，近期全球主要央行持續升息以對抗通膨，為因應國際各項變局及挑戰，政府均已採取必要協助作為，包括擴大公共建設投資及民間投資、促進內需消費、減輕民眾生活負擔、布局供應鏈重組、穩定金融並平抑物價等。