政院拍板 青春動滋券方案6月上路 16-22歲可領500元

行政院會今 (23) 日於院會上通過教育部提出的「青春動滋券」方案，每年將常態性發放 16 至 22 歲國民，每人 500 元，約 165 萬人受惠，符合資格者，6 月起即可到動滋網領券抵用，初估近 3000 家運動產業業者受惠。

行政院長陳建仁表示，過去疫情期間，政府曾兩度推動「動滋券」，鼓勵民眾從事運動、觀看比賽，振興運動產業，這兩次執行結果帶來 57 億多元的效益，並帶動 33 億元的外溢效果。為延續動滋券推動成效，教育部再提出「青春動滋券」的規劃案，培養青年族群建立規律運動及欣賞賽事的習慣，創造運動消費的正向循環。

陳建仁指出，在疫後期間，政府對於青年的照顧，除了每位可普發現金 6000 元，以及 500 元的「青春動滋券」外，18 至 21 歲的青年還可領到 1200 元的「文化成年禮金」。

教育部說明，青春動滋券適用範圍延續動滋券 2.0，聚焦於「做運動」、「看比賽」核心運動產業。在合作店家部分，只要符合提供「做運動」、「看比賽」相關服務的運動事業，皆可於今年 5 月 1 日起上動滋網登記註冊，經審核通過的店家即可收受青春動滋券。

教育部表示，此次以 16 歲至 22 歲民眾作為發券對象，主要考量高中職及大專階段自主能力較高、參與及觀賞賽事習慣尚待培養等因素。符合資格者，可於今年 6 月 1 日起至動滋網登入個人基本資料進行領券抵用；

至於明 (2024) 年度之後的發放及使用期程，教育部指出，將於今年度青春動滋券發放作業完成之後，再行對外公布。

教育部表示，將持續邀請運動業者成為合作店家，並提出加碼方案，共同擴增運動參與人口。另外，為提供民眾更便利及多元的抵用選擇，及考量業者需求，也將提供 API 串接線上抵用功能，讓民眾可於線上平台進行消費抵用。