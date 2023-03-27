墨石資本登上紐約時代廣場Nasdaq Tower總部大樓電視牆

墨石資本董事長張義發與艾登醫療陳登偉醫師於 3 月 24 日登上紐約時代廣場 Nasdaq Tower 總部大樓電視牆，主要是 NASDAQ 主板上市公司正式納入墨石資本旗下，Nasdaq 為慶祝此一新里程碑，特藉此向墨石資本恭賀。

在 2023 年 3 月 17 日 ， 墨石資本正式入主 AIMFINITY 投資公司，該公司 Nasdaq 美股交易代碼為 AIMAU，是一家特殊目的收購公司 (SPAC)。AIMAU 將由墨石資本董事長張義發 I-Fa Chang 擔任董事長兼執行長，田學東先生為董事兼財務長，其他三名新的董事會成員包括凱文 · 瓦西里. 李漢中博士與陳登偉醫師。

Aimfinity 投資公司是一家由出生於台灣屏東的墨石資本董事長張義發與其台灣投資人好友主導的 Nasdaq 全球市場主板上市的特殊目的收購公司，目前帳上現金約 8200 萬美元（約新台幣 25 億元），主要資金來自美國華爾街數家法人投資機構與傳統產業的企業主。AIMAU 將不斷尋找新創公司注資，未來希望可以收購 ESG、醫療設備、醫務管理或醫療科技相關具有發展潛力的公司。

張義發，擔任 AIMAU 的董事長兼執行長。張義發本身是墨石資本的董事長兼執行長暨銘傳大學公行系助理教授，擁有超過 20 年的投資管理和諮詢經驗。2012 年，張義發成立了墨石資本有限公司 (“墨石資本”)，一直擔任執行長至今，這是一家專注於技術的投資諮詢公司，服務兩岸三地的客戶。從 2015 年至今，張義發同時擔任中國四川天府銀行董事；成立墨石資本之前 ， 張先生還擔任了 ARC 中國投資公司董事總經理；2022 年 4 月，張義發曾擔任墨石飛博收購公司董事長兼執行長，這是一家美國德拉瓦州在 Nasdaq 上市註冊的特殊目的收購公司（“Inkstone SPAC”）。

田學東，AIMAU 董事兼財務長。曾擔任美國老虎證券公司董事總經理兼資本市場主管，亦曾擔任在納斯達克上市的 SPAC 公司 Feutune Light Acquisition Corporation（納斯達克股票代碼：FLFV）的執行長。田學東也是一家專注於企業諮詢和投資者關係的微天集團有限責任公司創始人兼總裁，曾在多家投資銀行擔任賣方股票分析師，包括在梅里曼資本公司 . 奧本海默公司。田先生擁有 紐約大學 MBA 學位， 康涅狄格大學經濟學碩士學位， 以及中國農業大學土地資源和管理的碩士和學士學位。

凱文 · 瓦西里，AIMAU 董事。曾擔任 Denali Capital Acquisition Corp.（納斯達克股票代碼：DECA）和 Feutune Light Acquisition Corp.（納薩克股票代碼：FLFV）與 iPower Inc.（納斯達克代碼：IPW）的董事會成員。曾擔任一家專注於資產管理行業的金融分析公司 Facteus 公司市場開發副總裁，亦曾擔任中超公司（納斯達克股票代碼：ZCMD）的董事，一家為醫療保健專業人士和公眾提供醫療保健信息、教育和培訓服務。

李漢中博士，AIMAU 的董事。擁有超過二十年的生物技術行業投資、運營和管理經驗。曾在一家開發腫瘤治療抗體的生物技術公司尤里卡 Eureka Therapeutics 擔任企業發展高級副總裁。李博士亦曾在亞盛醫藥集團擔任首席財務官與摩根士丹利股票研究分析師。

陳登偉醫師，AIMAU 的董事。具有醫療管理和醫療投資背景，陳登偉醫師除了是一位手術經驗豐富的口腔外科專科醫師，同時是一位活躍的初創企業家和天使投資者，他創辦了艾登醫療體系，目前亦擔任執行長一職。陳醫師除了經營連鎖牙醫診所，也洞悉醫療、醫材相關產業脈動與市場發展，同時參與多項投資項目，致力整合牙醫醫療與醫學美容生態鏈，是資本市場與醫療產業串接資源的最佳橋樑。陳醫師期許未來可以結合 AIMAU 的相關資源，讓台灣的高端醫學、先進醫材與高效醫務管理技術，先立基於台灣，更拓展到東亞地區並且放眼全球。

墨石資本董事長張義發認為，通過特殊目的收購公司 (SPAC) 可以挹注台灣很多有好創意或技術的新創企業 (例如 AiOT，BioTech，或 ESG 相關技術公司) 的發展資金，並快速進入美國資本市場，在美國 Nasdaq 或紐交所（NYSE）股票上市，獲得國際投資人的認可與投資，進而擴展到國際市場，提高台灣中小企業之國際競爭力。