多國領袖近期計畫訪中 歐洲國家憂中俄過於密切

新加坡總理李顯龍總理將從周一 (27 日) 開始，在中國進行為期一周的正式訪問，會見包括習近平和李強在內的最高領導人。除了李顯龍之外，馬來西亞首相安華 (Anwar bin Ibrahim) 也會在本周出訪，近期還會有多名歐洲領袖造訪北京，藉此加強與中國官方溝通，希望有助結束俄烏戰爭，避免中俄關係過於密切。

新加坡總理辦公室表示，李顯龍將於周一至周六訪問廣東省廣州市、海南博鰲和北京。這將是李顯龍在疫情之後首度訪問中國，主要行程除了在博鰲亞洲論壇年會上發表演講外，也將前往北京與習近平、李強及多名中共高層會面。

馬來西亞首相安華 29 日起訪問中國，期間會出席博鰲亞洲論壇，同樣也將與習近平、李強及其他中共高層見面。

西班牙首相桑契斯 (Pedro Sánchez) 也將出席論壇外，西班牙政府明確表示，他將與中國高層探討當前俄烏局勢，西班牙呼籲必須結束這場戰場，必須要讓俄羅斯知道，這是場毫無理由的侵略戰爭，他們希望中國可以發揮更多調解作用。

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 則邀請歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen)，在 4 月初與他一起訪問中國，以表達歐洲的統一立場。

馬克宏表示，他與德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 討論了這次會面，稱兩人有著「共同的願景」。 這一願景是—「與中國接觸以向俄羅斯施加壓力。」

馬克宏呼籲北京幫助說服莫斯科，結束對烏克蘭長達一年的入侵。他堅持認為，只有俄羅斯撤軍才能實現和平。